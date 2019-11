Inicia hoy la 4T en el Estado: Bonilla

El 1 de noviembre inició la “Cuarta Transformación” en Baja California, afirmó el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez durante la toma de protesta del gabinete que lo acompañará durante su administración.

“Con un claro mandato del pueblo en las urnas, expresada por la mayoría de votantes bajacalifornianos en la jornada del domingo 2 de junio pasado, inicia este día la 4T en Baja California”, manifestó.

El Mandatario Estatal destacó que representa un histórico despertar político basado en la esperanza del cambio verdadero añorado por la ciudadanía y los sectores productivos en los cinco municipios.

Anunció que este mes resolverá la deuda con los maestros y la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali).

Además dijo que en dos meses solucionará los problemas con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), a quien el Estado le debe casi mil 200 millones de pesos, de recursos federales que no se sabe en dónde se encuentran.

“A maestros interinos algunos tienen hasta cuatro años que no les pagan, eso se va a resolver en esta administración en este mes”, declaró.

Y durante los primeros seis meses de sus gestión, señaló, pondrán fin a los problemas a la contaminación de las playas por los derrames de aguas negras.

Igualmente atenderá la situación con el abasto del agua que persiste en la frontera, por lo que colonias pasan días sin el servicio.

“Voy a garantizar el servicio del agua para todo el Estado, no es fácil, pero tampoco es imposible, no podemos decirle no a las desalinizadoras”, agregó.

Recordó que solamente en Playas de Rosarito existen 70 colonias sin agua y drenaje, incluyendo el campus de la UABC, en donde los alumnos tienen que usar baños de tiendas cercanas.

Además, apuntó que implementará un programa de desayunos calientes en todo Baja California a partir del próximo 4 de noviembre a más de 400 mil alumnos de preescolar y primaria.

En esto invertirán alrededor de mil millones de pesos, recursos que obtendrán a través de una austeridad gubernamental, asimismo eliminarán los puestos de secretarios particulares, directores adjuntos, retirarán los servicios de escolta, y bajarán drásticamente el gasto de publicidad.

“Esta mañana le giré instrucciones al secretario de Hacienda para que reduzca los salarios de los funcionarios, empezando por el salario del gobernador, el cual se donará en su totalidad a los albergues de Baja California”, manifestó.

Otra promesa fue la creación de dos nuevos municipios en el Estado, tratándose de San Quintín y San Felipe.

Afirmó que habrá proyectos de infraestructura en las cinco ciudades, como un malecón en Playas de Rosarito y una carretera de cuatro carriles de Ensenada a San Quintín/Guerrero Negro con un costo de 19 mil millones de pesos.