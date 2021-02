Inicia Tijuana 2021 en tercer lugar de inflación

TIJUANA, B.C.- Tijuana se encuentra entre las ciudades con mayor inflación durante el primer mes de 2021, ya que de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se registró un aumento de 1.4% respecto a diciembre 2020.

De acuerdo a los datos del Inegi, el aumento de precios en promedio a nivel nacional fue de 0.86% en enero, lo que coloca a Tijuana como la tercera ciudad con mayor inflación.

Ricardo Cortés Sánchez, investigador de la facultad de contaduría y administración de la UABC, mencionó que desde octubre de 2020 se esperaba que sucediera esto, debido a la cuesta de enero y el aumento de los energéticos.

A pesar de las perspectivas de una posible recuperación en este año, continúan los problemas de competitividad, señaló, debido a la inflación por ser frontera y la oferta y demanda de algunos servicios.

Cortés Sánchez indicó que en el cierre de 2020 hubo una mayor expectativa de consumo, al aumentar la demanda por bienes y servicios provoca que los precios se eleven, este factor es considerado natural.

Otro de los influyentes en la inflación, dijo, es la regulación de los mercados de energías, sobre todo del gas doméstico, que por ser temporada invernal tiene más demanda, pero en el estado no hay competitividad en este segmento.

Esta falta de competitividad causa que las empresas busquen obtener beneficios y ventajas sobre el mercado, destacó, y esto se refleja en las cifras oficiales del Inegi, debido a que el gas doméstico tiene la mayor variación, así como la gasolina.

El experto subrayó que con la reactivación económica, algunas personas tratan de establecer nuevos precios, ante la falta de mecanismos de coordinación entre gobiernos y empresarios para una revisión de los precios.

El gasto en el hogar

Karina Velazquez, una ama de casa tijuanense, afirmó que los precios de la canasta básica han subido, pues su consumo del gas doméstico causó que disminuyera su ingreso destinado para adquirir comida.

"Antes sí podía comprar más carne, ahora ya no me alcanza mucho, y menos el pollo, una pechuga me sale en casi 100 pesos, por eso opto por más frutas, verduras y sopas, pero no es lo mismo que antes", declaró.

Prefiere asistir a los mercados que a tiendas de autoservicio, añadió, porque ofrecen productos a un menor costo y además de que quiere evitar las filas y aglomeraciones.