Informe de los primeros 100 días de Arturo González Cruz

El XXIII Ayuntamiento que encabeza el presidente municipal Arturo González Cruz, estableció a inicios de la administración el plan de trabajo de los primeros 100 días de gobierno. Hoy la fecha se ha cumplido y los resultados de este plan basado en los ejes de Transparencia, Seguridad, Bienestar y Desarrollo y Movilidad se muestran a todos los ciudadanos tijuanenses, pues el compromiso con la ciudad siempre ha sido es claro, no mentir, no robar y no traicionar.