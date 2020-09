Informe de AMLO exagerado, simulado y fuera de la realidad: Abogado

Tijuana, BC.- Rafael Mauricio Cruz Majarrez, Presidente de la Comisión Binacional Estados Unidos-México de la Organización Mundial de Abogados, encontró el informe exagerado, simulado y fuera de la realidad que vive la República Mexicana.

Consideró que el índice de la pobreza en lugar de combatirse está aumentando, el Producto Interno Bruto ha bajado, en materia de salud el combate del Covid fue ignorado y ahora superamos los 60 mil muertos.

En cuanto a la educación, Cruz Manjarrez dijo que el Gobierno no da los pormenores de si la nueva plataforma por medios de comunicación tiene fines lucrativos, de carácter económico o a la iniciativa privada al tener la concesión directa.

Expresó también que los ciudadanos que no cuentan con la tecnología necesaria para tomar las clases quedan marginados al aprendizaje, debido a que hay lugares donde no llega la transmisión o no cuentan con televisión inteligente.

“Considero de un enfoque muy objetivo, sin dejar de respetar la investidura del Presidente de la República, de que es demagoga su administración y está sobrevaluada y que sin duda alguna ha perdido una gran simpatizante de la población del día de la elección”, manifiesta el abogado.

Agregó que la Ley de Extensión y Dominio pretende no sólo ser una Ley Mordaza, sino que a todo evasor fiscal lo van a catalogar como delincuente organizado, atentando contra el derecho de la propiedad privada al embargarlos y quitarles sus bienes.

Para el directivo en lugar de promover la igualdad entre habitantes, se observa una designación en beneficio de la clase social popular y en perjuicio de las clases medias y altas.

Calificó el informe con un 5.