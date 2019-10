Indagarán dichos de Secretario sobre taxis piratas

La administración municipal iniciará una investigación profunda sobre el caso de los policías y seudo periodistas que operan taxis libres piratas en la ciudad.

El alcalde Arturo González Cruz reveló que le pedirá al secretario de Movilidad, Román Aboytes Hernández, que documente esta situación para poder actuar en consecuencia.

“Yo tengo que hablar con él porque esa información hay que primero tener sustento”, declaró.

El pasado jueves, Aboytes Hernández ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que elementos de la Policía Municipal operan taxis piratas y clonados en la ciudad, algunos de ellos hasta con mil 300 unidades.

Inclusive algunos inspectores de la Dirección Municipal de Transporte Público están involucrados, ya que los alertan cuando realizarán operativos.

Respecto a los operativos que vienen llevando a cabo, el munícipe solicitó a Movilidad no afectar a los transportistas cuando son situaciones menores.

“Que esas situaciones menores las pueden corregir, que les den un plazo razonable de tiempo para que se corrijan”, agregó.

Caso Lomas del Rubí

En otro tema, González Cruz desmintió los rumores de que se haya dado permiso por parte del 23 Ayuntamiento de Tijuana para trabajos en la zona afectada de Lomas del Rubí.

“No hay tal cosa, no se ha permitido nada. Grupo Melo ha estado viniendo tratando de resolver los pendientes que tiene con el Municipio, no puede hacer trámites, no lo vamos a permitir”, expresó.

Advirtió que no les liberaran ningún documento hasta que cumple con los cientos de familias afectadas de Lomas del Rubí, quienes perdieron su patrimonio desde febrero de 2018.

Inclusive buscará con el delegado federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, para coordinarse porque él está encabezando los trabajos a favor de los vecinos.