Incumple Tijuana con mínimo de áreas verdes

Tijuana BC.- La ciudad de Tijuana enfrenta un rezago de 60 por ciento en áreas verdes, esto si a los parques se suman camellones, taludes, glorietas y monumentos.

De acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana 2021-2040, la Organización Mundial de la Salud considera un estándar mínimo deseado que cada ciudad tenga 10 metros cuadrados de áreas verdes por habitantes.

El estudio agrega que en el caso de Tijuana, el estándar por habitante es de 4.56 metros cuadrados de áreas verdes, si se considera glorietas, parques, talud, camellones, nodos y banquetas.

Agrega que el total de áreas verdes en la ciudad son 8 millones 767 mil metros cuadrados, de los cuales 22 por ciento son parques y 16 por ciento camellones.

Los parques

Luis Jaime Brambila Álvarez, director de Servicios Públicos Municipales, detalló que en toda la ciudad, hay un total de 197 parques de fraccionamientos ya entregados al municipio y 32 que operan en localidades aún no entregadas al ayuntamiento, por falta de trámites con empresas inmobiliarias.

En promedio, por cada parque en la ciudad de Tijuana, hay alrededor de 8 mil 300 habitantes en el municipio, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con relación a las viviendas, los 231 parques que se encuentran en la ciudad, contando los dos más significativos, como el Parque de la Amistad y el Parque Morelos, hay un parque por cada 2 mil 500 viviendas.

El área verde nace a raíz de los acuerdos de fraccionamiento, cuando un desarrollador planea la creación de un fraccionamiento, se contempla una superficie destinada a áreas verdes”

Señaló.

Mantenimiento a áreas verdes

Brambila Álvarez mencionó que la habilitación de una zona verde, depende de la superficie donde se planea establecer, además de la cantidad de riego que se necesite para su mantenimiento y la rentabilidad del mismo.

“La misión de nosotros es cuidar el agua potable, el ayuntamiento desde administraciones pasadas ha colaborado con la Comisión Estatal de Servicios Públicos (Cespt), en un proyecto de agua de reuso para administrar en riego”, aclaró.

El Director afirmó que pese a que ha habido versiones que apuntan a que el agua de reuso puede generar infecciones y deterioro a la vegetación, el sistema de riego reutilizable es 100% seguro y no genera problemas a las plantas.

El funcionario señaló que el rezago que se presenta en áreas verdes en la Zona Este desde el 2008, de acuerdo a las estadísticas del Implan, se debe a que los sistemas de riego constantemente son vandalizados, pues el robo de tuberías es constante.

Las necesidades

Luis Lutteroth del Riego, presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana, puntualizó que la ubicación de las zonas verdes es importante, pero la identificación de las zonas más necesitadas de la ciudad, es fundamental.

“Después hay que revisar la movilidad del lugar y que tan accesible es al público, posteriormente el acceso al agua de riego, la electricidad, el alumbrado y la densidad de la población”, detalló.

Recalcó que las colonias Mariano Matamoros, Hacienda Las Delicias, Desarrollo Natura, y más localidades aledañas a la delegación La Presa Este, son las zonas marginadas que más sobresalen en cuanto a falta de áreas verdes.

El vandalismo

Romina León Zamudio, habitante de la colonia El Florido 2da Sección, declaró que la delincuencia en la zona es prominente, e incluso llega a afectar a la implantación de áreas verdes en la localidad, pues son profanadas por delincuentes.

“Hace unos meses planté un pino en el camellón frente a mi domicilio, no duró más de dos horas cuando me percaté que ya no estaba, se lo robaron, no sé qué tan caro sean esos arbolitos porque me lo regalaron pero pues seguramente lo vendieron”, sentenció.

La habitante dijo que de igual manera los parques cercanos a su domicilio no la hacen sentir segura para salir a correr porque están vandalizados, constantemente son grafiteados y personas de mal aspecto pasan tiempo en esos puntos.

El presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana, aceptó que la delincuencia es un factor que impide florecer los espacios verdes en las zonas alejadas de la metrópoli de la ciudad.

“Es importante que haya áreas verdes en esta zona debido a que es importante convivir, que la sociedad se conozca entre vecinos y donde la niñez pueda tener espacio de recreación seguro”, afirmó.