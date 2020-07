Incrementa interés para conocer si tuvieron Covid

Tijuana, BC.-Conforme avanza la pandemia la población está más interesada en practicarse la prueba de anticuerpos para saber si en meses anteriores fueron infectados o no por coronavirus, con el propósito de proteger a sus seres queridos de la enfermedad.

El gerente de la institución, Francisco Romero, explicó que la prueba consiste en una extracción de sangre, y para someterse a ella es necesario encontrarse en ayuno de mínimo de cuatro horas y no máximo de doce; y cuatro horas después se obtienen los resultados.

“Es para detectar si has tenido el Covid-19. No te detecta si en este momento tienes esa enfermedad, sino que te da un historial si en el periodo de esta pandemia la has tenido, pero sin síntomas”, reiteró.

Romero dijo que tanto jóvenes como adultos mayores han mostrado interés en someterse a este procedimiento, debido a que pueden reforzar sus propios protocolos de salud para evitar ser víctima del coronavirus.

“Si es que llega a salir positivo es que te tienes que seguir cuidando porque estamos propensos a poder a agarrar el virus, y si eres asintomático no te das cuenta, solamente eres positivo y no sabes a cuántas personas puedes infectar. Y si eres negativo, quiere decir que tu nivel de protocolos que estás tomando hasta ahorita han sido muy buenas”, destacó.