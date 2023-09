Incrementa 40% en BC trabajo independiente

Tijuana BC.- El cierre de empresas no esenciales durante la pandemia creó dos vertientes en el ámbito laboral, el trabajo a distancia dentro de una empresa y el buscar alternativas de autoempleo como “freelance”.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en la modalidad de “freelance” o independiente, el número de trabajadores en ese rubro creció en poco más de 21 mil personas a partir de la pandemia de covid-19 en Baja California.

La ENOE muestra que hasta el tercer trimestre de 2020 había en el estado 53 mil 277 trabajadores en dicha modalidad, mientras que para el segundo trimestre de 2023 ya sumaban 74 mil 261, lo que representa un incremento del 39.51%.

Víctor Nolasco Torres, presidente de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria de Tijuana (Arhitac), explicó que el trabajo “freelance” engloba a los profesionistas independientes que usualmente trabajan por honorarios, es decir, que son sus propios patrones y determinan sus horas de trabajo.

No pertenecen a ninguna empresa, entonces no tienen una prestación como tales, son personas individuales que decidieron ser emprendedores y obviamente ellos no tienen un patrón que les dé esos beneficios”