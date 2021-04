Inconforma reubicación de Centro de Gobierno

TIJUANA, B.C.- El desconocimiento de algunos trámites por parte de los trabajadores y las distancias largas para arribar a las instalaciones son algunas de las molestias expresadas por algunos de los usuarios y empleados del nuevo Centro de Gobierno.

A mediados de marzo de 2021, el Gobierno del Estado anunció que algunas de las oficinas que se ubicaban en las instalaciones de la avenida Paseo Centenario, en la Zona Urbana del Río Tijuana, fueron reubicadas al nuevo Centro de Gobierno, también conocido como “Consorcio Tecnológico”, en la carretera libre Tijuana-Tecate.

Entre las oficinas que se mudaron a las nuevas instalaciones están la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, Comercio Exterior, SAT Estatal, Recaudación y Auditoria Fiscal.

Según el desplegado publicado por el Gobierno de Baja California, las instalaciones que anteriormente pertenecían a recaudación de rentas albergan las áreas de Oficialía de Partes, Valija, Constancias de Recursos Humanos, Egresos, las cartas de No Inhabilitación, migración, apostillados, archivo notarial y Trámites Ciudadanos.

Opiniones divididas

Para María Sierra, el encontrar la dependencia a la que debía acudir para llevar a cabo un trámite representó una odisea de cinco días que la llevó por el World Trade Center, oficinas del DIF y el antiguo Centro de Gobierno.

“Tenía que hacer mi trámite en marzo, nadie sabía que había pasado, solo había carteles que decían que se habían cambiado de oficinas, me mandaron al World Trade Center y al final ya di”, explicó.

La señora María dijo estar consciente de que la Zona Este es una de las más pobladas de la ciudad, sin embargo, hay mucha gente que desconoce que las instalaciones se mudaron al bulevar 2000.

“Aquí no vive todo mundo, yo entiendo lo que el Gobernador dijo, de que la mayoría de la gente vive en el Este, pero se me hace una grosería y una falta de respeto, yo vivo en playas, pensé que me había perdido porque agarré las direcciones que me dieron”, declaró.

Las oficinas de la Seproa se ubican en el mismo espacio.

Gilberto, otro de los usuarios, reveló que una de las mayores problemáticas con las que se encontró fue que no se le permitió usar el estacionamiento.

Sí está lejos, yo vivo en Playas de Rosarito, está bastante lejos, no estamos acostumbrados a estos, ni siquiera nos dejan entrar, tenemos que estacionarnos afuera”, manifestó.

Javier Sandoval acudió a solicitar una carta de No Antecedentes Penales y al finalizar con su trámite opinó que, al ser habitante de la colonia Francisco Villa, el cambio representa un recorrido casi de punta a punta.

“No se vale, la gente que no tiene carro no tiene cómo llegar aquí, hay una carretera, las normas es que no pueden hacer ascenso y descenso, entonces no se como va a llegar la gente aquí, es un abuso para el público que los hagan venir acá”, consideró.

Pese a que cuenta con automóvil propio gastó más gasolina y lamentó que hay personas que necesitarán tomar al menos dos transportes públicos para llegar a las nuevas oficinas.

“Vengo desde la colonia Francisco Villa, de punta a punta de la ciudad, si vengo en mi carro es mucho de gasolina, ahora me imagino la gente que no tiene carro, antes bajaba solo al Centro y fácil su trámite; yo vengo cada seis meses”, enfatizó.

Graciela Guillén vive en el área de La Morita y, aunque el cambio de sede le favorece, no estuvo de acuerdo porque el personal que labora en el nuevo Centro de Gobierno aún no se familiariza con los diferentes trámites.

“Es malo porque yo fui para allá, vine para acá tampoco, fui para allá y me volvieron a mandar para acá; ya llevo unos meses tratando de hacer mi trámite, hoy me dijeron que mejor venga el viernes, gasto 200 pesos en taxi cada vez que vengo, vivo en La Morita”, expresó.

Por su parte, Santiago González aplaudió la iniciativa de la mudanza por la cercanía con su domicilio, sin embargo, se ha visto obligado a retirarse del lugar por presuntas fallas en el sistema.

“Para mi está bien porque yo vivo de este lado, no se como le vaya a las personas que viven en el centro; los trámites son rápidos pero la otra vez vine y me dijeron que no había sistema, no pude hacer nada, hoy vine y me hace falta un papel”, informó.

Héctor Texis, quien vive en la Zona Centro, recorrió un trayecto más largo para llegar al Centro de Gobierno.

Tras finalizar con la operación para obtener su Carta de No Antecedentes Penales, dijo estar sorprendido por la fluidez con la que fue atendido.

“Se me hace bien por lo alejado y por la poca gente que hay, yo vengo del Centro pero para mi está mejor; vine a hacer los antecedentes penales, es la primera vez que vengo pero se me hace bien”, mencionó.

Los empleados

Las inconformidades no se limitan a la ciudadanía; el cambio también ha causado molestia en algunos empleados.

“Estamos en desacuerdo totalmente; nos afecta en tiempo y dinero por lo lejos que nos queda; los que fueron trasladados al consorcio les afecta bastante porque ni las instalaciones están bien”, explicó David Muñoz Toledo, uno de los trabajadores del Centro de Gobierno.