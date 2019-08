Incendio pudo haber sido provocado, afectados requieren ayuda

El incendio que consumió 6 viviendas en la avenida El Vergel de la Colonia Río Alamar pudo haber sido provocado, indicó José Luis Jiménez González, director de Bomberos en Tijuana.



Señaló que una de las líneas de investigación que manejan es que alguien incendió un sillón que se encontraba en la calle, junto a una casa, hecho que inició el siniestro.



El trágico accidente ocurrió la madrugada del domingo, dejando también como saldo a una mujer sin vida y tres más lesionadas, una de ellas de forma crítica.



Piden ayuda



La señora Amparo Sánchez Ortiz es tía de la fallecida y narró a Frontera que al ser de escasos recursos requieren del apoyo de la ciudadanía para salir adelante.



“Su esposo está muy grave, a mi sobrina la perdimos y ya no podemos contar con ella, me duele mucho porque es parte de mi familia, por ahora vamos a necesitar ayuda”, externó.



Debido a que la pareja de su sobrina presentó quemaduras en el pecho y espalda, la señora Amparo dijo que no podrá trabajar y por eso solicito ayuda con ropa y comida.



“Necesitamos mucho apoyo, nosotros no podemos ayudarlo porque somos pobres también, estamos al día porque pagamos renta”.



Por otro lado, el señor Fernando López Pérez y su familia se quedaron sin nada, se despertaron con el incendio y solo lograron salir para salvar sus vidas.



“Yo aquí vivía con mi familia, me dedicaba a la venta de tamales, esa era mi fuente de ingreso y se me quemó todo; no alcancé a sacar papeles, credenciales ni actas”, contó.



Fernando no pierde las esperanzas de salir adelante, sabe que será difícil pero lo hará, por eso también solicitó ayuda de la comunidad y que la recuperación se pueda dar en menor tiempo.



“Quedé en ceros, no tengo nada ni familia en Tijuana, queremos que nos apoyen con lo que la gente tenga a su alcance, no es sacar provecho de esto es solo iniciar desde cero porque lo perdimos todo”, concluyó.



Quienes deseen comunicarse con la señora Amparo lo pueden hacer al 6644996491, mientras que la vía de contacto con el señor Fernando es el 6641135391.