Impunidad es grave en Baja California, advierte el Ccspbc

Tijuana, BC.- En Baja California existe un 90% de impunidad ante varias situaciones delictivas, razón por la cual la ciudadanía desconfía de las autoridades en la entidad, señaló el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.

Roberto Quijano Sosa, apuntó que los índices de impunidad son desafortunados así como los de desconfianza, sin embargo señaló que las autoridades estatales están conscientes de la situación.

“Es un dato muy lamentable, sin embargo, nos consta que la Policía Municipal está haciendo un esfuerzo importante para disminuir la incidencia delictiva en Tijuana, los homicidios han disminuido más de un 17% los últimos cuatro meses”, dijo.

Percepción ciudadana

Quijano Sosa mencionó sin embargo que la percepción ciudadana es muy distinta a lo que se refleja en los números, pues los bajacalifornianos siguen denunciando impunidad y hechos delictivos día tras día.

“La autoridad tendrá que trabajar mucho en la comunicación de qué acciones se está tomando para la reducción de la incidencia”, puntualizó.

En cuanto a los diferentes delitos que se han presentado recientemente, como el robo de vehículos y el allanamiento a propiedad ajena, Quijano Sosa lamentó que siga habiendo impunidad referente a este tipo de situaciones.

“Eso va directamente relacionado con el tema de la impunidad, si alguien comete un delito y hay un 90% de probabilidades de que no sea sancionado, o que no tenga pena, bueno, eso es un aliciente distorsionado a cometer un delito”, platicó.

Cultura de denuncia

Por su parte la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que para terminar con la impunidad es necesario que la ciudadanía se sume a la cultura de la denuncia, pues de esta manera se podrían agilizar los procesos.

“Muchas veces el ciudadano deja de denunciar porque piensa que no se va actuar, que no se va a hacer nada, pero nosotros estamos promoviendo que la ciudadanía confíe en este gobierno, no vamos a solapar a absolutamente a nadie”, explicó.

Ávila Olmeda afirmó que ha tratado con dureza los diferentes casos de posible corrupción que pudieran existir dentro de su gabinete, por lo que aseguró que no permitirá acciones que puedan afectar a los ciudadanos.

“Cuando alguien cercano que trabaja en la administración ha cometido algún tipo de acción irregular yo he sido dura, jamás he tratado de solapar alguna conducta que siquiera parezca de corrupción”, sentenció.