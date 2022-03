Impotencia ante deslave en Camino Verde

Tijuana, B.C.- "Duele porque aquí nací y aquí viví, aquí estaba toda mi familia, mi padre, mis tíos, todos, mis hermanos y ve ahora, ¿Qué voy a disfrutar ahora? ¿Esto es lo que voy a disfrutar? El gobierno dijo que nos fuéramos a un albergue una noche, ¿Te imaginas? es mucha impotencia y coraje ver como todo por lo que trabajamos ya no es nada", son las palabras de Francisco Infante, quien tenía más de 25 años viviendo en la colonia, su vivienda una de las más afectadas por el deslave de tierra en Camino Verde."

"Esta es mi casa de infancia, aquí crecí. Ve el hoyote que se hizo y todo está lleno de agua ", señaló hacia un hoyo en medio de su vivienda, "en la parte de abajo metes la mano y sale el agua, es imposible que digan que es otra cosa, ve la situación ahora ", dijo molesto Francisco.

"Estas calles tienen dos meses tirándose el agua, ponemos denuncia, lo reportamos, hablábamos por teléfono y nada, por todas las grietas había fugas y al final de cuentas hasta apenas ahorita se reunieron", hizo hincapié molesto pues aseguró que toda la situación se pudo haber evitado si las autoridades correspondientes hubieran hecho caso a sus denuncias.

"Ahora pues, ¿De donde va a salir para arreglar todo esto? El día del supuesto deslave empezamos a sentir como las paredes se empezaban a cuartear, la primera notoria fue la pared blanca que comenzó a descarapelarse y la puerta ya no cerraba, se caía como cascarita, luego la puerta y a ala semana se comenzo a sumir el piso", recordó Francisco Infante.

Los vecinos atribuyen esta desgracia a las fugas constantes de agua.

"El problema de las calles colapsadas son por las fugas de agua. aquí enfrente se han votado ya como cuatro fugas, el agua vota porque no tiene salida, es agua de drenaje, los de la CESPT dicen que es potable, el agua potable aunque se quiebre un tubo no puede un tubo tener tanta agua para dos semanas que no tenemos ", explicó Carlos Hernández, otro de los vecinos afectados, su casa se cae poco a poco, pareciera que la come la tierra, mientras una fuga de agua corre por su patio.

Las autoridades hacen presencia y dicen estar trabajando en el problema

"Ellos dicen y manifiestan que están en una zona que no está afectada, sin embargo nosotros no somos expertos en la materia de lo que pasa qué, sabemos que la zona, en esta del polígono es una de las afectadas por lo tanto no podemos hacer nada, vamos a revisar esto con ellos para poder solucionar la parte del agua, pero lo que sí se resolvió es suministrarles agua como tipo tandeos, es lo que estamos revisando ", puntualizó Arturo Aguirre, director de Vinculación Ciudadana CESPT.

Este lunes aún había familias intentando rescatar sus pertenencias entre los escombros, pues era el último día para hacerlo, ya que el peligro es latente para las hasta hoy 148 familias damnificadas, que se ven obligadas a dejarlo todo por los deslizamientos.