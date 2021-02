Importante revisar etiquetado del gel desinfectante para evitar riesgos a la salud

Tijuana, BC.- La producción de gel desinfectante o antibacterial ha crecido tanto y con ello, los productos que el consumidor adquiere para cuidarse podrían poner en riesgo su salud si estos no revisan la etiqueta de este producto. Marisela Martínez Quiroz, docente de la Escuela de Ingeniería de Cetys, da algunas recomendaciones al respecto.

Desde hace unas semanas, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) actualizó hace unas semanas poner medidas de alerta de importación en desinfectantes provenientes de México, ya que encontró que en 84% de las muestras podrían causar daños. La experta Cetys explicó que esto se debe a que la mayoría contenía metanol, una sustancia que es inodora pero muy tóxica, puede causar desde irritación en la piel, hasta dañar las fosas nasales, producir vértigo o afectar la conciencia de las personas.

“Si nosotros compramos gel antibacterial y no sabemos qué contiene, no tiene etiqueta, podríamos exponernos a usar un gel con alguna sustancia tóxica como el metanol. A diferencia del etanol, esta sustancia no la podemos oler, por lo que, si ustedes usan el producto y no huele a alcohol como el etanol, entonces no es recomendable usarlo, aunque cabe la posibilidad de que tenga mezcla para darle el olor que identificamos. Por eso insistimos en revisar la etiqueta”, señaló Marisela Martínez.

Por su parte en México, la Cofepris desde septiembre de 2020, emitió una alerta por geles desinfectante nocivos para la salud, los cuales también contienen metanol. desinfectantes que son nocivos para la salud, en ellos expuso que los efectos de su uso son:

Al inhalar: Irrita las mucosas nasales y oculares. Produce asfixia, vértigo, tos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, trastornos oculares, convulsiones e inconsciencia.

Al Ingerir: Disturbios visuales, dolor abdominal, diarrea, vómito, inconsciencia. En casos graves: coma, paro respiratorio, ceguera, convulsiones, acidosis metabólica severa y muerte.

Las recomendaciones de Cofepris:

• Adquirir sólo productos etiquetados, destacando que no deben adquirirse productos en el mercado informal.

• A la población que actualmente use algún producto y que observe alguna reacción como las antes referidas, deberá suspender su uso y ponerse en contacto con un profesional de la salud.

• Si algún producto le causó alguna reacción, ingrese su denuncia sanitaria en la siguiente liga electrónica: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-yprogramas/denuncias-sanitarias