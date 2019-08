Importante aclarar propósito de Ley de Extinción de Dominio

La Ley de Extinción de Dominio solo representa riesgos para quienes estén vinculados a actividades ilícitas, por lo que es importante aclarar cuál es su propósito y la importancia de que arrendatarios tomen medidas para proteger sus bienes.



Adolfo Solís Farías, abogado fiscalista, dijo que debe quedar claro que la especulación en materia de apropiación, disposición inmediata o de la venta inmediata de bienes será solo en casos excepcionales.



La ciudadanía no corre riesgos, no debe haber temor de que el gobierno se apropie de los bienes, indicó que la ley establece las reglas y las formas de desestimar los mecanismos de extinción.



Señaló que si la persona cuenta con sus escrituras en el registro público, paga sus impuestos y el dinero con que adquirió dicha propiedad es lícito, son factores a tomar en cuenta para desestimar la extinción de bienes.



“No hay riesgos para personas que hacen arrendamiento y que operan en el marco legal, en cambio pone en riesgo y castiga a quienes están vinculados a la delincuencia, y a quienes encubren los hechos”, precisó.



Leonardo Méndez Cervantes, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, comentó que ha habido una interpretación no adecuada de esta ley, porque como tal se conoce como ley de extinción, pero no es precisamente nueva.



“Se pretende que las autoridades tengan elementos que permitan confiscar bienes, en aquellos casos en los cuales, derivado de varios ilícitos contemplados en la ley, pudiera ser sujeto un particular”.



Resaltó que una de las medidas para evitar que un contribuyente pierda sus bienes, como el caso de los arrendatarios, es establecer un contrato de arrendamiento con las especificaciones necesarias para no ser vinculado a delitos.