Importadores padecen restricciones de cruce a EU

Tijuana.- Previo a la pandemia hacían 300 pedimentos de importación mensuales, pero con las restricciones de cruce disminuyeron a 95, informó Carlos Hernandez León, presidente del grupo de importadores de mercancías populares en BC.

El 80% de los importadores de mercancías populares no han podido cruzar a Estados Unidos por contar con visa de turista, y tuvieron que buscar alternativas para continuar con sus ventas.

"Aunque hay unos canales de comunicación, pero no es lo mismo el que tú vayas a ver la mercancía y tú la vayas a escoger, y la vayas a cargar, un compañero me comentó ayer que ya no le quieren cargar la mercancía", expresó.

Se han enfrentado a los costos de maniobras de carga y descarga, puntualizó Hernández de León, puesto que en ocasiones llegan a cobrarles hasta un 100% más de lo que era antes de la pandemia.

Manifestó que en algunos casos ellos se encargaban de la carga y descarga de su mercancía, y ahora con las restricciones tienen que contratar a una persona que se encuentre en Estados Unidos.

"Es desesperante porque no te queda otra opción más que pagar para que te puedan cargar porque sino no tienes mercancía, cargar un tráiler de lavadoras costaba 500 dólares, ahorita cuesta mil", destacó el dirigente.