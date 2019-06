Implementará Jaime Bonilla los desayunos escolares en BC

El próximo gobierno de Baja California invertirá mil 400 millones de pesos para que alrededor de 600 mil niños de preescolar y primaria en el Estado reciban desayuno todos los días.

En entrevista con GRUPO HEALY, el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez reveló que durante el primer mes de su gestión iniciará el mencionado programa.

“Vamos a iniciar con los desayunos para todos los niños de escuelas públicas, eso se va a establecer desde el primer mes”, declaró.

Este iniciará en la Escuela Primaria Venustiano Carranza ubicada en la avenida Aquiles Serdán de la colonia Libertad.

Al mismo tiempo será una realidad, pero bajo otro esquema, los desayunos calientes en Bahía de los Ángeles y El Rosario, siendo prioridad las zonas con mayor necesidad y afectadas por la pobreza.

Y aunque el presupuesto estimado es de mil 400 millones de pesos, este podrá variar porque al haber un gran número de beneficiados, puede resultar más barato una vez que lo ejecuten.

“Si nuestro país no tiene dinero para que nuestros niños coman, pues entonces ¿cuál más grande prioridad puede haber?”, expuso.

Revisarán minuciosamente al Estado

Ahora que tiene la constancia de mayoría, iniciarán los trabajos del proceso de entrega-recepción encabezados por tres personas, que son los futuros secretarios de Gobierno y Desarrollo Económico, Amador Rodríguez Lozano y Mario Escobedo Carignan, así como el licenciado Guillermo Ruiz en los aspectos jurídicos.

“Ellos tienen un equipo de 200 personas porque es muy grande el aparato, pero lo harán de manera minuciosa, para no omitir asuntos delicados, financieros y los temas jurídicos que tiene el Estado”, comentó.

Esto al considerar que el Estado se encuentra desarticulado ante la falta de trabajo del actual gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien desde su punto de vista se desprendió de sus actividades después de la elección del año 2018.

“Nunca hubo un apoyo al gobernador Vega y las consecuencias las estamos viendo, un Estado abandonado en los últimos seis años, en particular los últimos dos”, expresó.

El problema de la UABC, dijo, se debe a que aunque toca puertas en la Federación, no le quieren dar dinero porque no confían en él.

“Es muy fácil la solución, se tiene que hacer las gestiones con el Gobierno federal, y convencerlo de que va usar el dinero exactamente para lo que debió haber sido, el problema que tiene el Gobierno del Estado ahorita es que no le creen, entonces el Gobierno federal no le quiere dar recursos”, agregó.

Inclusive aseguró que los mil 300 millones que llegaron meses atrás fue gracias a las gestiones que hizo él ante la Secretaría de Educación Pública, pero no los aplicaron correctamente.

“¿Cómo se va a solucionar? Haciendo la gestiones directamente con el presidente (Andrés Manuel López Obrador), ir con la Secretaría de Educación, no podemos disminuir la matrícula, mi lucha principal ahorita es la UABC”, indicó.

Vecinos de Lomas del Rubí recibirán hogar gratis

Uno de los compromisos que hizo en campaña fue ayudar a los afectados de Lomas del Rubí, por lo que anunció que las familias que se quedaron sin su patrimonio recibirán una vivienda gratuita en los primeros seis meses de su administración.

“Los colonos de Lomas del Rubí van a tener una casa que no les va a costar ni un centavo, hay varios proyectos, yo me comprometí con ellos y el Presidente se comprometió con ellos”, manifestó.

Para esto arreglarán viviendas abandonadas en la ciudad y ahí serán instalados, dándoles la opción en diversas colonias, las cuales tendrán todos los servicios como luz, agua y drenaje.

Adelantó que no solo estos vecinos serán beneficiados, sino que se acercará con otros afectados de deslaves de tierra y los ayudará.

Proyectos controversiales siguen en pie

Para Bonilla Valdez los proyectos controversiales como el C5i, la desalinizadora de Playas de Rosarito y el segundo piso denominado Periférico Aeropuerto-Zapata siguen en pie, aunque los revisará.

“Esos proyectos siempre y cuando no endeuden a los municipios o al Estado no tienen por qué ser malos proyectos, una desaladora mientas no contamine y no endeude no es un mal proyecto”, agregó.

Dijo que quiere más obras como estas, pero sin que se comprometan las finanzas de la región.

Migración, tema federal

Respeto al acuerdo que hizo México con Estados Unidos en el tema migratorio, respondió que esto le corresponde atenderlo a la Federación por lo que así será, pero pedirán recursos.

Como sucedió meses atrás cuando centroamericanos fueron atendidos en “El Barretal”, sin embargo, de ser necesario Baja California y Tijuana brindarán la ayuda necesaria.

“(A los migrantes) Los sacamos de la calle y les pusimos cocinas, baños portátiles y empezamos el proceso de documentación, que se debió de haber hecho en Chiapas, los dejaron entrar sin ninguna documentación, ahora sí lo van a hacer”, aseveró.

Ante tal situación le está pidiendo a López Obrador un presupuesto de mil 600 millones de pesos para recibir a los migrantes que deportará el vecino país, porque la gran mayoría lo harán por Tijuana y Mexicali.

Insiste en desaparecer la PEP en BC

El Gobernador electo insistió en que va a desparecer al Policía Estatal Preventiva (PEP) en Baja California y la sustituirá por otra, la cual todavía no tiene un nombre.

“Lo vamos a sustituir con una policía que va a estar súper filtrada; los elementos de la PEP deberán pasar por un escrutinio tremendo, exigente y estricto del que ha tenido la PEP”, afirmó.

Por lo que el cambio no solamente será de nombre, sino lo que buscan es desaparecer una corporación que ha generado problemas en lugar de atacar la inseguridad, así como quejas por parte de la ciudadanía.

Empresarios apoyaron su candidatura

Hasta el momento mantiene una “excelente” relación con el sector empresarial en la Entidad e inclusive apoyaron su candidatura los pasados meses.

Por lo que no vislumbra ningún conflicto con dicho sector, al reconocer la importancia que tienen para la generación de empleos en la frontera.

“Los organismos y cámaras nos invitaron en la campaña, nos expresaron su apoyo; nuestra relación es excelente con los empresarios”, reiteró.

En lo que el gobierno los apoyará será en facilitar las inversiones y trámites para abrir nuevas empresas.

No será viajero como ‘Kiko’

Al ser cuestionado sobre si viajará al extranjero como lo ha hecho Francisco Vega de Lamadrid, dijo que no porque para eso tendrá secretarios que podrán ir a buscar inversión en otros países.

“Yo no voy a viajar fuera del País, no tengo ningún interés en viajar al extranjero, para eso tendré una Secretaría de Desarrollo Económico”, expuso.

Y si se trata de una invitación de otro país para eso existe la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Si se trata de traer una inversión mandaré a mis mejores hombres y mujeres, pero mi intención no es viajar, yo por mi cuenta he viajado mucho… sería un gasto innecesario que yo viajara con mi secretario de economía”, insistió.

Por último, afirmó que ninguna de sus propuestas de campaña fueron ocurrencias, incluso algunas fueron bien vistas por López Obrador, por lo que todas estas las iniciará, pero serán concluidas en las siguientes administraciones.

Así opinó de:

Donald Trump – Insensible

Andrés Manuel López Obrador – Estadista

Claudia Ruiz Massieu – Dedicada

Gustavo de Hoyos Walther – Iluso

Francisco Vega de Lamadrid – Irresponsable

Fernando Castro Trenti – Conocedor

Jaime Martínez Veloz – Lástima

Juan Manuel Gastélum Buenrostro – Vergüenza