Imperan dudas en información de decesos por Covid-19

Decenas de familias desconocen si sus pacientes murieron por Covid-19 u otra enfermedad en la Clínica 1 del IMSS. Las dudas van desde si fallecieron tranquilos o se contagiaron de coronavirus.

Esas preguntas rondan en la mente de las personas, especialmente en la de la señora Liz N., quien no pudo despedirse de su padre de 50 años.

“Me siento impotente. Nunca pensé que íbamos a pasar por esto. Nunca pensé que la familia iba a sufrir esto. Siempre hemos estamos conscientes que nos tenemos que ir, pero no en esta situación”, declaró mientras esperaba el cuerpo de su progenitor.

Liz relató que el pasado sábado había trasladado a su padre a la Cruz Roja porque presentó leves problemas respiratorios, pero a los días lo llevó a Urgencias de la Clínica del IMSS, en donde le practicaron el examen para confirmar o descartar el Covid-19.

Debido a que le prohibieron el contacto con su familia, el personal médico le informó que su papá se recuperaba y que incluso ya comía.

Ese mismo sábado, a las horas 20:00 horas, a Liz le informaron que su padre había fallecido, presuntamente por paro respiratorio.

Me dijeron que no lo puedo ver porque quedó como sospechoso, se me hace algo muy injusto. Me dicen que lo más pronto posible venga por él porque estaban saturados, no tienen ni refrigeradores para atenderlos”, dijo Liz.