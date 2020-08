Ignoran protocolos de salud en zonas afectadas por Covid-19

TIJUANA, BC.- En las zonas de Tijuana con más casos activos de Covid-19, como son la Zona Centro, Zona Río, Pedregal de Santa Julia y Las Cumbres, han olvidado las medidas de sanidad.

Al preguntar a la gente si es de su conocimiento que están en una de las mayores zonas de riesgo, dijeron estar conscientes del hecho.

Me ha platicado gente, mucha gente no lo cree, pero hay gente que sí lo cree”, comentó Ignacio Ávalos, uno de los locatarios de esta zona Centro.

Sobre la influencia del aumento de movilidad, César Chávez, comerciante, declaró que esto se presenta principalmente durante los fines de semana.

“Tiene mucho que ver, porque se junta más gente y sale más gente. Los sábados y domingos está lleno todo esto, sí es un factor”, indicó.

Acerca del vídeo del transporte público sin el distanciamiento social, Luis Enrique Hernández, checador de ruta, dijo que el responsable es el chofer.

“Aquí nosotros tratamos de no llenarlos mucho, yo como checador indico ‘usa el cubrebocas, no los llenes mucho', pero en el camino pues hacen lo que quieren”, explicó.

“Los pasajeros a veces son renuentes, no aceptan, dicen ‘me voy en otro, si ustedes no me llevan otro me lleva’”, agregó Isaul García, otro checador de taxi.

No es momento de bajar la guardia, sino de ser más precavidos para no elevar la cifra de contagios, dijo Karina Betancourt, residente de la ciudad.

“Yo tuve una hermana bien enferma por diez días, por eso sí creo que existe la enfermedad. Tomo mis medidas como mi gel, al subirme al carro tengo mi desinfectante de zapatos, hasta lentes me pongo también”, agregó.