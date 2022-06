Ibero Tijuana celebra tres generaciones de egresados durante la pandemia

Tijuana, BC.- En una emotiva ceremonia, la Universidad Iberoamericana Tijuana celebró de manera presencial a 3 generaciones de egresadas y egresados durante la pandemia, correspondientes a los periodos primavera 2020, otoño 2020 y primavera 2021, con una misa de acción de gracias y acto académico presidido por el rector de Ibero CDMX y Tijuana, Luis Arriaga Valenzuela, S.J.

“Eligieron estudiar en una institución caracterizada por tener un sentido y un compromiso inspirados en el modelo educativo de la Compañía de Jesús. Esta forma de ver el mundo ha contribuido a su formación como personas competentes según su profesión. La competencia no debe confundirse con el individualismo exacerbado que pone los intereses propios, ante todo. Son competentes para actuar sin dejar a nadie atrás.

Desde esta mirada solidaria egresan hoy para contribuir a la realización de presentes no apocalípticos, sino llenos de vida y dignidad.”, expresó.

Te puede interesar: Ibero Tijuana abre convocatoria para el periodo Otoño 2022

Misión educativa de la Ibero Tijuana

Asimismo, el rector subrayó que la Ibero Tijuana forma parte del sistema de universidades más grande del mundo, constituido por 231 instituciones jesuitas en 69 países, con las que comparte una misión educativa al servicio de la fe y la promoción de la justicia, formando a un millón y medio de estudiantes para ser profesionales comprometidos en una gran familia internacional.

Destacó a Tijuana como una de las ciudades más importantes del país, donde es necesaria la fuerza transformadora de una formación integral, como la recibida en Ibero, e invitó a las y los jóvenes a sacar el mayor provecho de las oportunidades que significa radicar en esta frontera, al servicio de la construcción de una sociedad digna y justa:

“Esto puede resultar uno de los retos más grandes de ustedes como profesionistas biculturales: asegurar el derecho humano a la movilidad para todas las personas; la frontera, sin duda, nos pone delante de esta gran disyuntiva de la globalización”.

Te puede interesar: Ibero Tijuana abre su convocatoria para posgrados

Fotos: Cortesía

No caer en tentaciones por el éxito

Arriaga Valenzuela instó a las y los egresados a no caer en tentaciones del éxito por el éxito, o por lograr un currículum vitae por encima del beneficio comunitario: “Deseo que ustedes pongan su empeño en disminuir los grandes contrastes de nuestra sociedad; en no involucrarse en actos de corrupción que, sin duda, encontrarán; en no discriminar, no únicamente como un acto políticamente correcto, sino con la convicción de la dignidad de lo existente; en luchar por la justicia; en mejorar el entorno en el que se desenvuelvan; en defender ante todo la supervivencia planetaria”, precisó.

Por su parte, Sara Ultreras Corral, egresada de la licenciatura en Enfermería de Ibero Tijuana, compartió un mensaje en representación del estudiantado sobre su experiencia durante la pandemia: “Esto fue un reto no solo para mis compañeras y compañeros, sino también para nuestros docentes y coordinadores que, al vernos limitados por las prácticas clínicas, servicio social y otras actividades que involucraban aprendizajes significativos para nuestra formación profesional, se idearon estrategias creativas para seguir adelante con todas nuestras clases en la distancia”.

Y acentuó que, como todos sus compañeros, anhelaban este momento: “Encontrarnos como una generación que sobrevivió y celebrar juntos esta nueva etapa de nuestras vidas, después de la dura crisis sanitaria que enfrentamos, una nueva etapa en la que gustosos y sin temor seguiremos en las nuevas batallas que nuestras profesiones nos demanden”.

Te puede interesar: Luis Arriaga Valenzuela, S.J., toma de posesión como rector de Ibero Tijuana

De esta manera, 151 egresadas y egresados de los niveles de licenciatura y posgrado celebraron de manera presencial su reencuentro y conclusión de los programas de estudio, donde también estuvieron presentes el Director General de Ibero Tijuana, Florentino Badial Hernández; Director Académico, Othón Casillas Ángel; Yamili Sahama Aburto, Directora de Finanzas y Administración; así como Francisco Fonseca Salgado, Director de Vinculación y Formación Ignaciana, tras la consolidación de Ibero Tijuana como la Universidad Jesuita de Frontera.