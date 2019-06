IP mira avances limitados en 6 meses de AMLO

Líderes empresariales coincidieron que los avances que se han tenido durante los primeros seis meses del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrado han sido limitados.

El tema que destaca, apuntaron, es que a partir del primer día de enero la franja fronteriza se convirtió en “Zona Libre”, con una promesa de reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la renta (ISR) al 8 y 20%, respectivamente.

Para Roberto Rosas Jiménez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tijuana, eso no se ha visto reflejado en la región.

Informó que de los socios de la Coparmex Tijuana solo el 2% ha podido gozar del Impuesto sobre la renta al 20%, porque existen muchos obstáculos y los requisitos son poco claros.

Sobre la austeridad, parte del discurso de Andrés Manuel López Obrador, criticó que se corten presupuestos para particularidades indispensables en la vida del ciudadano mexicano.

La austeridad pública no se debe entender como la proyecta el Presidente de la República, señaló, no si se va a disminuir algo muy importante para los ciudadanos como la atención de salud, porque no es secreto que falta lo básico.

La seguridad

Jorge Macías Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana (Canaco), confirmó las dudas del empresariado en torno a los estímulos fiscales, aunque apuntó que es un beneficio para quienes lograron obtenerlos.

Con relación del tema de inseguridad, dijo que para los comerciantes es importante contar con seguridad, porque de esto depende el crecimiento del rubro.

La inseguridad es un problema que se vive desde hace muchos años en la localidad, mencionó, por eso es difícil que en un periodo de seis meses se logre resolver, aunque el camino para ello ha sido trazado.

Los números que enseñan las autoridades son de mucho trabajo, quizá los resultados no son tangibles, pero se tiene que dar tiempo para que esto vaya poco a poco, indicó.

Infraestructura

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Tijuana, Tecate y Rosarito, Gabriel Valenzuela Moreno, reconoció la lucha contra la corrupción, sobre todo en su ámbito.

“Se dijo que si hay alguien que pida dinero por alguna obra fuera denunciado, y hasta ahora no hay y está abierta la posibilidad de denuncia, que antes no existía”.

Valenzuela Moreno declaró que algo positivo es que se dio la instrucción federal de que las empresas locales fueran consideradas para obras públicas, situación que en administraciones anteriores no sucedía.

Cuestionó el presupuesto destinado para la construcción, porque dijo que es mínimo, sin embargo confió en que eso se debe a que es el inicio del sexenio y después podría ser ampliado en aras de una mejora en infraestructura.