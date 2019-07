IMSS no ha sido convocado para nuevo albergue de centroamericanos

Actualmente el IMSS de Baja California no ha sido convocado para brindar sus servicios médicos a los migrantes que serán retornados de Estados Unidos a Tijuana, quienes estarán en el albergue que se habilitó en un viejo bazar del Bulevar Insurgentes, declararon las autoridades de la institución.

Aunque duraron en tener la capacidad para participar para atender a los albergados dijo que garantizarán la salud de ellos, a pesar de las carencias que actualmente presentan sus clínicas.

“Creemos que sí, en principio la atención de salud a todos los migrantes es garantía del el estado mexicano. A través de la Secretaría de Salud no han pedido que estemos preparados”, afirmaron.

En caso de que participen, mencionaron que los servicios médicos de los mexicanos no se verán afectados, pues es un derecho universal.

“No le quitamos el derecho a los mexicanos la oportunidad de recibir la atención adecuada y oportuna, por esos se están destinando otros recursos, como los consultorios médicos ambulatorios”, sostuvieron.

Por su parte, el director de Servicios de Salud, Néstor Saúl Hernández Milán, comentó que están en pláticas con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para conocer la fecha y el número de migrantes que atenderán.

Sin embargo, esta dependencia todavía no les dado una ubicación dentro del albergue para que a partir se desarrolle el plan de atención médica.

“Es muy variable, todavía no hay una fecha establecida para que el albergue inicie operaciones, todavía no hay un lugar (dentro del albergue) para las dos jurisdicciones, tanto de Mexicali, como de Tijuana. Hasta que no sea tenga esto, veremos cómo será la operación”, dijo Hernández Milán.

Por ello, solo se tiene previsto que atenderán lproblemas estomacales, infecciones respiratorias agudas, entre otros padecimientos.

El año pasado la Jurisdicción de Salud instaló su módulo en la Unidad Deportiva Benito Juárez y en El Barretal, en donde atendió la caravana migrante centroamericana, de más de tres mil personas, entre niños y adultos.

En esto se invirtió 30 millones de pesos de pesos, aproximadamente, de los cuales alrededor de 8 millones 500 mil pesos fueron para gastos de operatividad.

Dicha cantidad podría disminuir o aumentar dependiendo del número de albergados, pues el delegado federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, dijo que no hay cifras oficiales de los migrantes que corren el riesgo de ser devueltos.

Asimismo, comentó que con base a esa cifra se determinará la fecha de apertura del nuevo refugio, ya que considera que algunas asociaciones civiles todavía puede recibir a los retornados, de los cuales algunos vivirán con conocidos en Tijuana, hoteles o regresarán a su país.