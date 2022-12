IMSS BC realiza 530 cirugías oftalmológicas en 2022

Tijuana, BC.- Durante el 2022, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California y San Luís Rio Colorado, Sonora realizó 530 cirugías oftalmológicas de catarata.

La doctora Fátima Borrego Pérez, jefa de Servicios de Prestaciones Médicas, precisó que a través de cuatro jornadas, en las cuales se eficientaron los recursos médicos, se llevaron a cabo cirugías ambulatorias donde se benefició a las y los pacientes con debilidad visual por catarata.

Explicó que la catarata es una enfermedad conocida como envejecimiento ocular, muy frecuente en personas de la tercera edad, la cual no se puede prevenir; además, no presenta dolor, es lenta y progresiva, y los principales factores de riesgo son padecer diabetes mellitus, hipertensión y uso de esteroides.

¿Cuándo debe realizarse la cirugía?

“La cirugía está indicada cuando se reduce la función visual a un nivel que interfiere con las actividades diarias del paciente, como reconocer rostros, ver televisión, cocinar, jugar deporte, incapacidad para conducir, trabajar o vivir de forma independiente”, destacó.

Borrego Pérez expresó que en el IMSS Baja California uno de los tratamientos quirúrgicos más efectivos consiste en implantar un lente intraocular, lo cual permite corregir la visión hasta en un 100% si el paciente no tiene algún otro padecimiento y son dados de alta con la recomendación de no hacer esfuerzos pesados, no levantar objetos y seguir las recomendaciones de su tratamiento.