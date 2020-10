Horas de espera, la ‘nueva realidad’ para realizar trámites

TIJUANA, B.C.- Acudir a instituciones gubernamentales y privadas a llevar a cabo algún trámite representa invertir toda la mañana y parte de la tarde para algunos usuarios.

Desde que se decretaron las medidas de restricción en Tijuana, algunos establecimientos se vieron obligados a cerrar sus puertas, mientras que otros considerados esenciales, como oficinas de gobierno y algunas instituciones bancarias, establecieron diferentes medidas de prevención para disminuir el riesgo de contagio por Covid-19.

En el Centro de Gobierno, ubicado en el bulevar Paseo Centenario, la necesidad de algunos ciudadanos por realizar trámites como imprimir la carta de no antecedentes penales los lleva al punto de arribar a las instalaciones desde las 4:00 horas.

“Llevo tres horas aquí en la fila, no nos dicen nada, solo nos dieron un número y estamos esperando, nos van ingresando; llegué a las 7:30 de la mañana y ya había mucha fila, hubo quienes llegaron desde las cuatro”, explicó Eduardo Pérez.

La espera, según los usuarios, es porque solo se está permitiendo a cierto número de personas en el interior para evitar aglomeraciones.

“Llegamos como a las 7:00, está la filota, les dije que venía por la carta de no antecedentes penales y me dijeron que me metiera a la fila que porque solo iban a dar 200 fichas y a penas alcancé”, relató Daniel Pérez.

Agregó que cuando le aconsejaron que llegara temprano al lugar tuvo dudas porque anteriormente esperó tan solo 15 minutos por el mismo proceso.

El patrón, como la ocupo donde estoy trabajando, me dijo que tenía que madrugar por las filas, pero yo no creía porque antes venía y duraba 10 minutos, cuando mucho; vengo desde Terrazas y es un viaje largo”, mencionó.

Las esperas extensas son similares en Recaudación de Rentas del Estado, localizadas en la vía rápida Poniente.

Rogelio Manríquez, un usuario con tarjeta Inapam para adultos mayores, detalló que desde su arribo a las oficinas, desde las 10:00 horas, no se le dio información sobre su proceso y no avanzó en la fila para el trámite de cambio de propietario.

“Ya tengo como una hora y media, llegué a las diez de la mañana, no dicen nada y aunque yo tengo la tarjeta de personal de la tercera edad no me dejaron entrar; yo ya había venido antes pero no me dejaron entrar”, dijo.

La falta de información, apuntó, provocó que cancelara otros pendientes en el día.

Aclaraciones en la Cespt

Otra de las oficinas donde se ha registrado un mayor tiempo de espera por la pandemia es la de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.

“Solo me dicen que ahorita y que ahorita, desde las nueve de la mañana y no me dan atención, no sabía que había tanto tiempo de espera pero a la mayoría de la gente la atienden rápido”, afirmó Raquel Quiroga, quien arribó a solicitar una aclaración.

Los bancos

En instituciones privadas como bancos, se ha permitido el ingreso de más personas de forma gradual.

“Cuando inició la pandemia hacías hasta cuatro horas para entrar, pero ahora ya es más rápido pasar a ventanilla; lo que si tarda a veces es hablar con un ejecutivo”, manifestó Fernando González mientras esperaba para ingresar a una sucursal de Bancomer en el bulevar Paseo de los Héroes.