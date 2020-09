Hombre ejemplar que sacó a sus hijos adelante recibió tarjeta de pensión adulto mayor

La pensión mensual de Don Arturo Mercado que se ganó por ser conserje una buena parte de su vida en la Secundaria Técnica 24, ahora se verá reforzada económicamente, porque ahora le llegó su tarjeta donde recibirá los apoyos a los que tiene derecho por ser adulto mayor.

La felicidad de Don Arturo, no era para menos, la noticia la recibió directamente en su modesto domicilio de la Colonia Costa Azul, por parte del representante del Gobierno de México en BC. Alejandro Ruiz Uribe y la Servidora de la Nación Laura Aguilar.

Hombre honesto, que también en sus años Mozos, fue marinero y que producto de su admirable esfuerzo como conserje, pudo sacar adelante a dos hijos que ahora son maestros, un profesor de educación física, un sociólogo y una locutora.

En el comedor de su casa el Delegado Federal, le explicó que estos recursos son posibles por la política de austeridad y combate a la corrupción del presidente de México López Obrador, “para que los que menos tienen, aseguren recursos para necesidades básicas como alimento y medicinas”.

A este ejemplar adulto mayor, los años no lo han cansado, pues antes de la pandemia, iba a trabajar como empacador de un conocido mercado local, en el que él mismo relata “me he encontrado ahí a alumnos y maestros, que me ven y me abrazan. A mí me da gusto por eso”, dijo.

Don Arnulfo en la primera semana del mes de octubre, recibirá por primera vez 3 bimestres juntos de 2 Mil 620 pesos cada uno, lo que se sumará a su pensión del ISSSTE por 5 Mil 400 pesos mensuales que ya recibe, situación que lo tiene muy contento.

“Híjole, ahora sí que les digo de broma a mis hijos sino me dan no me quiten, tómense una taza de café caliente”, le dijo sonriente al Delegado Ruiz Uribe, quien le respondió: “Muchas Gracias, lo felicitamos y le enviamos un saludo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”.