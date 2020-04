Hechos avalan lo que Derbez hizo público

TRABAJADORES COMPRAN INSUMOS

Las filas para comprar insumos médicos en la empresa Industrial Safety de México donde únicamente le venden a personas que comprueben que trabajan en el sector salud ya sea público o privado han sido muy largas en los últimos días.

Algunos dijeron por ejemplo que este lunes llegaron desde las 5 de la mañana y hasta después 6 ó 7 horas pudieron llegar a la puerta de la compañía ubicada cerca del bulevar Insurgentes de Tijuana.

“La mayoría de las personas que están aquí son trabajadoras de alguna institución y si tuvieran lo necesario simplemente no estuvieran aquí” expresó un hombre en el lugar que prefirió no dar su nombre por medio a alguna represalia.

Un amplio número de clientes dijeron laborar en hospitales públicos como las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde les dan algunos insumos, pero no los adecuados o suficientes por lo que de su bolsa los compraron.

“Compré overoles, mascarillas N95, lentes, mascarilla 3M de media cara y filtros para usarlos yo como enfermera en la clínica #1 del IMSS” dijo otra de las trabajadoras.

Esto de cierta manera demuestra lo que a través de un video difundió recientemente en redes sociales el actor Eugenio Derbez: la falta de insumos para los empleados del sector salud, situación que por cierto Desirée Sagarnaga, delegada del IMSS en Baja California calificó como “Fake News”.

EL AMIGO DE DERBEZ

Faustino Ruvalcaba es el médico, el amigo de Eugenio Derbez que se mencionó en el video. Es jubilado y aunque sigue atendiendo de manera privada, por muchos años trabajó en el IMSS por lo que tiene contacto con colegas que actualmente están atendiendo la emergencia del Covid19.

“El desabasto está tremendo por todos lados entonces la gente muchas veces tiene cosas en su casa y nos las puede traer, de esos casos es los que estamos ahorita recopilando pronto para hacerlos llegar a los compañeros en activo” declaró el doctor.

Dijo que él no escribió la carta que leyó Derbez pero la compartió porque refleja el sentir de muchos de sus compañeros e insistió en la necesidad de unirnos como sociedad para apoyar con donativos a los que están en el frente de batalla.

“Ahorita no debemos andar haciendo política, que no eres, que sí eres, que tú ya no o que sí, no se trata de eso, a mí si me piden una ayuda o auxilio porque les está cargando la jodida digo sobres y veo cómo les ayudo” agregó el médico Faustino Ruvalcaba.

Para quienes quieran realizar donativos, el consultorio del doctor se ubica en el bulevar Cucapah (antes llamado calzada Guaycura) número 20573 y el número de contacto es el 6641686028.