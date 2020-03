Hay dos nuevos casos sospechosos de coronavirus en BC

Mexicali, BC.- El Secretario de Salud del Estado, Alonso Óscar Pérez Rico, comentó que diariamente se actualiza el reporte de casos por Coronavirus Covid-19.

Señaló que en Baja California se han reportado un total de 16 casos sospechosos a coronavirus (Covid-19), de los cuales ya 13 se descartaron y 3 se encuentran a la espera de los resultados por parte del Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Cabe mencionar que se agregaron 1 caso de Mexicali que tiene el antecedente de viaje a España y otro más del municipio de Ensenada que viajó a Estados Unidos.

Es importante que la ciudadanía no baje la guardia en las medidas preventivas las cuales son: Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70%; al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo, no escupir, si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos.

Asimismo, no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc., ventilar y permitir la entrada de luz solar, quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.).

Resaltó que para atender reportes de los casos sospechosos de Covid-19, se encuentra disponible el número telefónico de Mexicali 686 304-80-48 y el 664 127-95-70 en Tijuana.