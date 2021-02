Hasta 10 horas esperan para credencial del INE

TIJUANA, B.C.- Hasta 10 horas las personas deben esperar para realizar su trámite de primera vez para obtener la identificación del INE o renovarla, ya que al no conseguir citas a través de la página electrónica de la institución, deben formarse una noche antes en las oficinas de la Calle Segunda de la Zona Centro.

Desde la noche del domingo hasta mañana de ayer lunes más de 100 personas esperaban su turno para ser atendidas con la esperanza de que les entregaran una ficha para cumplir con el proceso.

Nada más madrugué para hacer fila, pero estamos sin una cita. Yo tengo tres horas, pero otros desde las 12 de la noche del domingo ya estaban aquí esperando y dicen que solo están dando 100 fichas para atender”, dijo Lorena.

Su preocupación es quedarse sin la INE, pues el plazo para tramitarla es hasta el 10 de febrero y de no obtenerla verá frustrados otros trámites personales.

El señor Juan acudió a renovar su identificación porque en días pasados la extravió, pero esta vez el proceso le resultó complicado porque en cada cita le solicitan un documento diferente.

“Tenemos hasta el 10 de febrero y el INE no nos ha dicho qué va a pasar con los que no tenemos credencial. La semana pasada que estuve llegué a las 9 y salí a las 15 horas por una cita, al siguiente día vengo y me pidieron otro documento, perdí la cita y perdí tiempo en mi trabajo y no se me hace válido”, expresó.

Respecto a las aglomeraciones que se registraron, los entrevistados dijeron estar preocupados por sufrir un contagio de coronavirus, por lo que procuraron alejarse de las personas.