Han sepultado a 450 víctimas de coronavirus en Panteón 13

El Panteón Municipal Número 13, ubicado en el fraccionamiento El Niño, cuenta con espacio suficiente para realizar la inhumación de cadáveres, relacionados o no con el Covid-19.

El jefe del Departamento de Panteones de Tijuana, Jesús Salvador García, informó que el panteón, con una superficie de 14 hectáreas, se encuentra al 50% de su capacidad por lo que pueden seguir operando sin problemas.

“Es el único que está activo ahorita y no está lleno, no se ha saturado, tenemos espacio suficiente... cuando inició el tema de la pandemia se habilitó la otra parte de la superficie que teníamos destinada al panteón 13”, declaró.

Dijo que desde que inició la pandemia han sepultado a cerca de 450 personas por Covid-19, para lo cual trabajadores del panteón visten trajes especiales para evitar un contacto y hasta la fecha ninguno se ha contagiado o a sido reportado como caso sospechoso. Inclusive cuando entierran cadáveres por otras causas ajenas al Covid-19, usan los trajes debido a que la ciudadanía que acude a estos lugares no respeta las medidas preventivas.

“Siempre se les ha recomendado a los familiares no más de 10 personas, no menores de edad, no personas mayores y vulnerables, pero son pocas las familias que nos hacen caso, a muchos les vale y se molestan”, declaró.

Razón por la que cuidan a los trabajadores con los trajes, debido a que no pueden prohibir el paso a las personas.