Habilitan centros de acopio para dejar tu árbol navideño en Tijuana

Tijuana BC.- En Tijuana Baja California han habilitado nueve centros de acopio donde podrás dejar tu “árbol navideño” para ser reciclado, así lo dio a conocer la alcaldesa Montserrat Caballero.

Del 9 de enero al 11 de febrero podrás llevar tu árbol navideño a alguna de las delegaciones municipales.

Todos los arbolitos de navidad que ya no sirvan, que vayan a desechar, tienen que saber que las delegaciones municipales están listas para el acopio. No hay pretexto ciudadano, si crees que no tienes donde tirar tu arbolito y vas y lo tiras a un pluvial porque te parece sencillo, aquí está la solución, ven y déjalo en las delegaciones, son nueve delegaciones para que dejes tu arbolito de navidad y no nos tapen los pluviales”