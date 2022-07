HSMT conmemora el Día del trastorno por déficit de atención e hiperactividad

Tijuana, BC.- En el Día internacional del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), el Hospital de Salud Mental de Tijuana busca hacer conciencia de la importancia de un diagnostico y tratamiento oportuno por parte de un especialista.

“Este trastorno se ha puesto de moda en los últimos años para etiquetar a niños problema, mal portados, ‘berrinchudos’, o a personas que no siguen instrucciones, sin embargo es importante para un diagnóstico certero que los padres de familia acudan con un médico especialista a realizar los exámenes indicados para confirmar que realmente se trata de dicho padecimiento”, señaló el médico José Guadalupe Bustamante Moreno, director general de la institución.

La tasa de incidencia varía según el grupo de edad. En niños y adolescentes está entre el 5 y el 8% de la población que puede llegar a presentarlo, conforme van creciendo va disminuyendo del 2 al 4% ya en adultos.

Te puede interesar: Hospital de salud mental de Tijuana atiende la salud mental de los estudiantes

En el año 2020 el Hospital de Salud Mental de Tijuana atendió un total de 502 casos, presentando los menores de 9 años un mayor número de casos con 447, le siguen de 10 a 19 años con 52 y solo 3 casos de 50 a 59 años.

En lo que va del año se han otorgado 726 consultas, sobre todo a personas 10 a 19 años. En el 2021 se atendió a un total de 367 pacientes, en el 2022 han sido atendidos 302 pacientes en el área de consulta externa.

Muchos de los niños que padecen este trastorno, reprueban en la escuela, pero no es propiamente por problemas de inteligencia o aprendizaje, sino que la atención es tan poca que no terminan apuntes, tareas, trabajos y al hacer los exámenes, creen que leyeron la pregunta pero no terminan de leerla y responden algo que no se les estaba preguntando. En el caso del adulto puede ser que olviden citas, regresen llamadas, realizar pagos, casi siempre requiere de alguien que los esté organizando, como una secretaria”, agregó Bustamante Moreno.