Guardia no solucionará inseguridad en Tijuana, afirma especialista

La Guardia Nacional no será la solución a la problemática de inseguridad y violencia en Tijuana si no se les brindan las condiciones óptimas a sus elementos, consideró el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas Rodríguez.

El titular de dicha asociación ofreció una presentación sobre la posición de Baja California a nivel nacional en diferentes delitos como homicidio doloso, robo con violencia y violación.

Sobre la llegada de la Guardia Nacional a Tijuana y su apoyo en tareas preventivas, apuntó que no se esperan resultados inmediatos porque la mayoría de los elementos son ex integrantes de otras corporaciones como Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional y Marina, con menos prestaciones a las que tenían anteriormente.

“Fue un error desmantelar a la Policía Federal en favor de una institución que vamos a tardar mucho tiempo en construir; lo que vemos en las calles son Policías Federales maltratados, elementos del ejército y Marina que tampoco han sido tratados como deberían ser tratados”, detalló Rivas Rodríguez.

Según su percepción, la Guardia Nacional fue una buena iniciativa por parte del Gobierno Federal, sin embargo, no se tuvo el tiempo suficiente para definir estrategias y funciones.

“El problema es que no hay una estrategia porque la Guardia Nacional puede ser una gran institución porque se compone de grandes hombres, pero para que eso suceda se requiere de un tiempo importante”, apuntó.

El director de Observatorio Nacional Ciudadano aseguró que la Guardia Nacional no tendrá un impacto en los homicidios o los temas de narcomenudeo porque no se están proponiendo estrategias distintas a las anteriores.

“La institución no pasó por un segundo de capacitación porque no hay procesos, no hay protocolos, no podemos decir que hay Guardia Nacional, tenemos Policía Federal, Ejército, Marina, con un uniforme nuevo, con un nombre nuevo pero nada ha cambiado”, puntualizó el especialista.