Guarderías no abrirán hasta semáforo verde: Salud 

El secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, reiteró que las guarderías del gobierno y privadas permanecerán cerradas hasta que el semáforo del Covid-19 esté en verde.

Explicó que reactivar este giro pondría en peligro la salud de los niños, pues son potenciales a sufrir coronavirus y esparcirlo entre los adultos que los rodea.

Pérez Rico afirmó que la Secretaría de Salud nunca autorizó al IMSS abrir las guarderías ni tampoco conoce los protocolos que presentaron.

"Dios no lo quiera, suceda un brote en una guardería nadie se va a querer hacer responsable, y la Secretaría de Salud no validará la apertura de actividad que no hayamos visto el protocolo de seguridad y salud", sostuvo.

Sobre las 15 guarderías privadas que presentaron sus protocolos para evitar el Covid-19, el funcionario dijo que quién les dio el visto bueno.

E insistió que la apertura de las guarderías es más riesgosa que los bares o giros similares, porque existe un mayor control de las acciones de los adultos.