‘Guante’, crónica de un rescate exitoso

Lo llamaron “Guante” porque es todo negro y tiene una de sus patitas blancas, pero apenas se puede creer que este perrito hace unas semanas lucía desnutrido y con enfermedades en la piel.

Una pareja de personas de la tercera edad lo tenía todo el día amarrado en una casa de la colonia Hindú en la zona de Cerro Azul del Municipio de Tecate, hasta que fue rescatado porque alguien denunció.

Marlenne Rojas de Corazón Animalista Tecate, asociación que lleva más de seis años trabajando por los derechos de los animales, narró que el primer paso fue de la persona que, pese a las condiciones del perrito, pidió ayuda, porque algunos creen que con tanto deterioro ya no hay mucho que hacer.

“Si la persona que observó al perrito no lo hubiera reportado, nosotros no hubiéramos tenido conocimiento y el Departamento de Reglamentos no hubiera podido ir a recogerlo”, declaró Marlenne Rojas.

Otro elemento para este rescate fueron las autoridades, en este caso Reglamentos, que en Tecate es la dependencia que atiende este tipo de denuncias.

Kevin Tapia, jefe del área, mencionó que aunque el maltrato animal está reglamentado desde hace años, fue hasta esta administración que se empezó a aplicar.

“Nos entrevistamos con los dueños y estaban un poco molestos, no querían entregar al perro pero platicamos con ellos y al final del diálogo accedieron entregar al perro porque les hicimos ver que no eran las condiciones para tenerlo”, dijo Tapia.

Después del rescate siguió la rehabilitación con la colaboración y conocimientos de la médica veterinaria Xóchitl Barrios, quien durante un mes y medio se dedicó a fortalecer a “Guante”.

“El primer día que le di de comer me partió el corazón porque le di las croquetas y en el aire las agarró el pobre animalito, era un hambre horrible la que traía y pues eso fue más que nada, la alimentación, los cuidados y se desparasitó varias veces”, compartió Xóchitl Barrios.

Y así, finalmente llegó la adopción por parte de una mujer que junto a su pareja tiene un rancho en Tecate donde “Guante” convive feliz, incluso con otros animales.

Del maltrato a la denuncia, de la denuncia al operativo, del operativo a la rehabilitación, de la rehabilitación a la adopción, de la desgracia a la felicidad de “Guante” porque todos los involucrados aportaron su granito de arena para el éxito de este rescate.