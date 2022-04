Grupo Caliente recibe a más de 10 mil personas en el Festival del Día del Niño

Tijuana, BC.- Se retomó la tradición del Festival del Día del Niño en el Hipódromo Caliente este sábado, tras dos años sin organizarlo a causa de la contingencia sanitaria, cerca de 10 mil personas acudieron al evento donde hubo juguetes y dulces para la niñez.

Jorge Hank Rhon, presidente de grupo Caliente afirmó que es un gusto realizar este tipo de eventos a favor de los niños de la ciudad, con el objetivo de brindar momentos de felicidad a los tijuanenses.

“Si tú puedes llegar a tu casa y provocar la sonrisa de tu hijo, pues te sientes feliz, pero provocar la sonrisa de muchos niños es muy satisfactorio, así que por eso lo hago, para sacarle una sonrisa a todos los que pueda”, expuso.

Foto: Carlos Hernández

Sin celebraciones por pandemia

El ex alcalde de Tijuana lamentó que las celebraciones no pudieran realizarse durante los años 2020 y 2021, pues el corporativo no quiso exponer a la ciudadanía a un contagio, además durante el festival de este año el uso de cubrebocas fue obligatorio.

“Ojalá que los niños lo disfruten, es una tristeza que no se haya podido realizar el festival, siempre he dicho que es una tristeza que haya niños que no puedan recibir ni siquiera un regalito, ahora aparte de un regalo también un rato para ellos”, dijo.