Graciela no pasa por buen momento en este invierno

Johanna Mejía

jbmejia@frontera.info

Graciela Morales Álvarez, de 53 años, ha tenido que sobrellevar no solo las inclemencias del frío y la lluvia, sino las muertes de su hijo y su madre.

“Mi hijo tenía 32 años, él me ayudaba, pero falleció el 4 de mayo de este año de cáncer y hace dos meses mi mamá, de 73 años, le dio un infarto sentada, se cayó y falleció, me dio mucha depresión”.

Ellos eran los únicos que vivían en su casa, que está ubicada en la Antigua Carretera a Tecate Vías del Niño, porque sus otros dos hijos residen en Morelia, Michoacán, y aunque sí se comunican con ella y le llegan a mandar dinero, la soledad es algo que padece en estos momentos en su vida.

“Paso mucho frío también, porque la casa está bien fría, en la noche y en la mañana hace mucho frío, no tiene uno buenas cobijas, ni buenas cosas, luego yo estoy sola, no he podido trabajar, aparte estoy diabética, tampoco tengo mucho para las medicinas, aunque me las dan en el centro de salud”.

Agregó que en los pasados días de lluvia y vientos de Santa Ana le dejaron estragos a su vivienda.

“Todos los años se me mete el agua y es un problema con todo lodo y hojas, mugre todo lo que trae el agua, la cocina queda tapizada de lodo, ya como a los dos días es cuando empiezo a limpiar, con los aires de Santana se cayó la mitad del techo, ocupo papel felpa para ponerle o arenado o lo que me quieran ayudar”.

Manifestó que antes podía trabajar de vendedora ambulante, sin embargo por el momento no cuenta con el permiso.

“Mi mama tenía un permiso por la Benton como ambulante de dulces, y así me daban trabajo a mí”.

Mencionó que con su ex marido no puede contar ya que nunca tuvo su apoyo.

“Con mi marido me tocó una mala vida, nos separamos, él se fue con otra mujer cuando mi hijo tenía 4 años, pero soy de esas mujeres que nunca pide nada, trabajé muy duro para mantener a mis hijos”, concluyó.

Graciela será una de las favorecidas con el Cobertón Navideño 2019, si usted desea ayudar puede entregar sus donativos a más tardar el 20 de diciembre a las oficinas de PERIÓDICO FRONTERA.