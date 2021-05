Gobierno de energía joven y transformadora: Jorge Ramos

"Vamos crear una revolución a través de la creatividad, la modernidad y liderazgo", afirmó Jorge Ramos Hernández, candidato a la alcaldía de Tijuana ante cientos de jóvenes que se dieron a lugar el día de hoy para compartir ideas con él

Ramos resaltó la importancia de la diversidad cultural de la ciudad; y que desea que Tijuana sea el ejemplo de ciudad modelo en todo el país: "Te estoy invitando a ser parte de la generación que transforme Tijuana". Afirmó que el gobierno es únicamente un instrumento de gestión y que es la sociedad organizada la que decide el rumbo de la ciudad, por lo tanto la invitación es para diseñar la misma y generar el cambio que merecen los tijuanenses.

Por su parte, el arquitecto Jaime Martínez Veloz manifestó su preocupación sobre el proyecto de nación que manifiesta tener el gobierno actual; del cual la ciudadanía no ha visto una propuesta real y tangible a favor de la juventud mexicana: "No hay ningún lugar donde podamos definir que objetivos tiene este proyecto y como medir los resultados". Afirmó que la crítica no basta y que por tal motivo presentará una iniciativa de ley, sobre los derechos de la juventud con el propósito de ser presentada en el Congreso de la Unión en la siguiente legislatura.

"Ocupamos rejuvenecer el gobierno, necesitamos liderazgos nuevos: Hacer algo que marqué las diferencia en los demás" afirmó Jorge Ramos frente a cientos de jóvenes entusiastas por el proyecto Va por Baja California, quienes manifestaron su total apoyo al proyecto que lidera.

En el evento estuvieron presentes: Carlos Jiménez, Dirigente del PRI, Fanny Santiago, Secretaria de Comunicación Política del PRD, Jaime Martínez Veloz, candidato a Diputado por el Distrito 5, Sérgio Beltrones, dirigente de Jóvenes por México Sección Tijuana, candidata a Diputada por el Distrito 9, Olga Macías, Luisa Cato, líder de Jóvenes del PAN, Fito Enriquez, Presidente del PAN, Usain Espinoza, dirigente juvenil del PRD, Angélica Medina, candidata a Síndico Procuradora y Maritza Gutiérrez de Ramos, esposa del candidato Jorge Ramos Hernández.