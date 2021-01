Gobierno de BC en pláticas con farmacéuticas para adquirir más vacunas

TIJUANA, B.C.- El fin de semana finalizó la segunda etapa de vacunación del personal de salud de primera línea, sin embargo, el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, informó que ya están en pláticas con casas farmacéuticas productoras de la vacuna.

“Todavía faltan aproximadamente 27 mil trabajadores de salud pendientes de la vacuna, pero en estas 13 mil que nos llegaron una gran proporción, un 98% de los de la primera línea ya quedaron vacunados contra el Covid-19”.

El funcionario reconoció el esfuerzo de la Secretaría de Salud, el Ejercido y las fuerzas armadas que apoyaron en la segunda remesa de vacunas.

Detalló que una vez que concluyeron con la primera línea de hospitales Covid y la primera línea de hospitales de fiebre, distribuyeron la vacuna entre los otros institutos de salud como el Issste, hospitales de las fuerzas militares, hospitales privados y los paramédicos que trasladan a los pacientes Covid.

“Para todo el personal de salud que desafortunadamente no alcanzamos en estos envíos, no hay que desesperarnos, hay algunos de nosotros que no alcanzamos a vacunar, pero es cuestión de números, somos 40 mil trabajadores de la salud en el estado y nos llegaron 13 mil vacunas, tenemos que priorizar”, expresó.

Explicó que de las 2 mil 925 vacunas de la segunda remesa, únicamente se perdió una debido a que se contaminó el frasco en el que se iba a aplicar sin embargo es algo normal dentro de un proceso de vacunación a grande escala y ya están en espera de la tercera remesa para continuar.

“A pesar de que nos vacunemos podemos infectarnos y transmitir la enfermedad y no enfermarnos, así que si estamos esperanzados de que ya nos vacunaron y podemos salir y no infectar, no, ese no es el caso para los 13 mil trabajadores de la salud que ya están vacunados, se tienen que seguir cuidando”, puntualizó.

Informó que en seguimiento a las indicaciones del titular del ejecutivo, el estado de Baja California ha entrado en pláticas con dos casas farmacéuticas que pueden proporcionar vacuna autorizada por Cofepris, específicamente Pfizer y AstraZeneca.

“El lunes, martes y miércoles, vamos a entrar en pláticas con representantes de esas casas farmacéuticas para ver el camino para que el estado pueda procurar vacuna y empezar la vacunación adicional al plan nacional que tenemos previsto por la Ciudad de México”, adelantó.

Por otra parte, el funcionario informó que Baja California permanece con mil 489 casos activos, de los cuales 636 son de Tijuana, 449 de Mexicali, 227 de Ensenada, 69 de San Quintín, 43 de Rosarito, 39 San Felipe y 26 de Tecate.

El domingo 24 de enero había 29 casos nuevos de pacientes que perdieron la batalla en las últimas 24 horas, cinco pertenecientes b a los hospitales de la Secretaría de Salud del Estado y el resto de otras instituciones de salud.

El funcionario indicó que del 23 de diciembre a al 23 de enero, se registraron 2 mil 675 casos nuevos de Covid-19 en Baja California, lo que significa menos del 2% a nivel nacional.

En ese mismo periodo, en México un total de 19 mil 606 personas han perdido la vida a causa del Covid-19, de los cuales 978 corresponden a Baja California, número que ha ido disminuyendo gradualmente y actualmente el estado ocupa el lugar número 5 en ese rubro.

Pérez Rico mencionó que las 6 mil 477 personas que han perdido la batalla desde el inicio de la pandemia, el 56% son de 60 años o más y el 60% de ellos eran hombres.

El domingo se registraba un 57% de ocupación hospitalaria, 152 camas disponibles, 208 pacientes hospitalizados en los tres hospitales generales y 68 pacientes intubados.

Asimismo, el IMSS reportó un 51% de ocupación hospitalaria, 278 camas libres y 68 pacientes intubados.

“El promedio de los hospitalizados es de prácticamente 55%, mientras que hace 30 días era de 87%, hemos ido disminuyendo considerablemente los pacientes hospitalizados y precisamente por esta disminución cambiamos en el semáforo federal pero aquí en Baja California continuamos en rojo para cuidarnos”, declaró.

Detalló que se cuenta con 430 camas disponibles en el estado para tratar el Covid entre todas las instituciones y 177 ventiladores.

“Esta semana seguimos en alerta máxima, continuaremos en rojo, hay actividades en las que hemos renovado protocolos de seguridad de salud tendrán un aforo reducido para precisamente garantizar el bienestar a nuestros pobladores, pero seguimos en rojo y la siguiente semana estaremos en rojo”, apuntó.

Cifras

28 mil 508 pacientes negativos

Mil 511 sospechosos

39 mil 547 pacientes confirmados acumulados

6 mil 477 pacientes han fallecido

454 pacientes hospitalizados

148 pacientes intubados