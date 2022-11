Gobierno de BC analiza terrenos para construir la primer cárcel para mujeres

Tijuana BC.- Debido a que Baja California solo cuenta con espacios para mujeres entre centros penitenciarios, actualmente el Gobierno del Estado se encuentra haciendo revisión de terrenos para la creación de un centro penitenciario femenil.

De acuerdo con la Comisionada del Sistema Estatal Penitenciario, María Elena Andrade, este se trata de uno de los proyectos de la Gobernadora Marina del Pilar, ya que pese en las prisiones se cuentan con los espacios, no reúnen los requisitos que estipula la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En Baja California no contamos con centros penitenciarios femeniles, tenemos espacios entre centros de Tijuana, Ensenada y Mexicali, sin embargo, no reúnen los requisitos... Es una de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es un proyecto a mediano plazo porque no es un tema menor, sin embargo, ya tenemos algunos avances, hemos visto algunos terrenos tanto en zona costa como en la carretera a San Felipe”