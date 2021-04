Gobernaría Jorge Hank con 'sed' en el Estado

Tijuana, BC.- Jorge Hank Rhon está de vuelta en la contienda por la gubernatura de Baja California. Su peculiar chaleco y zapatos rojos se mantiene, pero ahora representa a otro partido político, pidió licencia al PRI para ser el abanderado del PES.

Su cabello largo fue cortado, su barba fue afeitada, su temple permanece, normalmente es tranquilo, relajado, un tinte de bromista, otro irónico y existen temas que invitan a emerger a ese personaje polémico.

En entrevista comentó que de ganar las elecciones del 6 de junio “Todo haría diferente” al gobernar la entidad.

“Lo estamos enfocando en SED, la sed que tenemos de Seguridad, de Educación y de Desarrollo”, dijo.

¿QUÉ LO MOTIVA A SER DE NUEVO CANDIDATO A LA GUBERNATURA?, ¿QUÉ LE DICE SU FAMILIA?

Me motiva lo de siempre: El regresarle a Baja California algo de lo mucho que me ha dado, desde el Gobierno del Estado el poder servirle a los bajacalifornianos. Mi familia me dice ‘!dale, no te vayas a dejar!’

¿QUÉ SINTIÓ AL NO SER EL ELEGIDO DE LA ALIANZA DONDE VA EL PRI Y POR QUÉ DECIDIÓ AÚN ASÍ CONTENDER Y POR EL PES?

Sentí un alivio. Cuando me hicieron el favor de decirme que venía la alianza y tenía que ser mujer, dije ‘¡Jijo!, no vayan a pedirme estos cambio de sexo, como no me lo pidieron, sentí un alivio. El hecho de que el PES me hiciera favor de invitarme me dio mucho gusto.

El primer PES, el Solidario, no el Social, se formó aquí hace 16 años aquí. Unos amigos, fue el ‘Tavo’ Corona, el que me dijo que querían hacer un partido. ‘Los diputados no quieren’, me dijeron que mis diputados no querían, ‘¿Cómo?’, es que los diputados del PRI no querían un nuevo partido. ‘Qué raro’, les hablé y les pregunté, ¿Oye, te acuerdas que los puestos públicos son para hacer amigos? Sí, claro. Entonces dime, ¿hay alguna razón jurídica por la cual no se pueda hacer un nuevo partido?. Entonces, hay te encargo. Le echamos una gotita del bautizo y 16 años después, me hicieron el favor de invitarme.

Es un partido nuevo, no trae vicios, no trae personas quemadas, está bien jovencito. Finalmente, hicimos un muy buen acuerdo para que todos los candidatos del PES tuviéramos esa vocación de servir y no servirnos.

¿CONSIDERA QUE MUCHOS PRIISTAS VOTARÁN POR USTED O QUE SU CANDIDATURA PUEDE PERJUDICAR A LA ALIANZA DEL TRICOLOR?

Yo creo que esta votación será por la persona, más que por el partido. No solo por tu servidor, sino por cualquiera de los siete candidatos. Si los priistas quieren un priista como gobernador, el único en la boleta de gobernador, soy yo. Entonces sí, sí votarán por mí.

¿CUÁLES SERÍAN SUS PRINCIPALES PROYECTOS COMO GOBERNADOR?

Lo estamos enfocando en SED, la sed que tenemos de Seguridad, de Educación y de Desarrollo. Regresar la seguridad, no nada más en la integridad física, no nada más la seguridad de la policía, es regresar la seguridad en el trato, regresar seguridad jurídica en la propiedad, que acabamos de perder hace días cuando nos anunciaron esto del Campestre; darle la oportunidad en educación a los jóvenes que perdieron ese año y medio por el Covid, recuperen la posibilidad de seguir estudiando; y hacer desarrollo, no ha habido una obra federal o estatal en los últimos tres o cuatro años, vamos a regresar esas obras tan necesarias en nuestro estado, pero que además, son tan necesarias para reactivar la economía, para que haya movimiento, para que haya inversión.

EN MATERIA DE SEGURIDAD ¿QUÉ LE FALTA A BC?

Modernizarnos. Tú lo ves en la televisión y en el cine diario, todos ya utilizan drones, todos utilizan cámaras, todos utilizan cámaras personales, para que la ventaja sea la respuesta de la policía. Ahorita para llegar a un lugar donde se está cometiendo un ilícito es de, fácil, media hora, si llegan… Lo que logramos hacer hace 17 años, sin tanta modernidad, con el centro de control y mando, nada más con las cámaras y con el control de la patrulla y la policía, es hacer lo que una ciudad desarrollada hace, que es tener una respuesta en minuto y medio. Yo estoy convencido que mediante la tecnología, mediante la modernidad, podemos lograr que eso vuelva a suceder en nuestro estado.

DADO QUE JULIÁN LEYZAOLA TAMBIÉN ESTÁ EN EL PES, HA RECIBIDO ALGÚN TIPO DE ASESORÍA DE ÉL PARA ELABORAR SU PLAN EN MATERIA DE SEGURIDAD?

Indiscutiblemente, claro que sí. Desafortunadamente acaban de anunciar que Leyzaola creo que no va a tener la posibilidad, yo estaba muy esperado que Julián y yo fuéramos en mancuerna, pues esperemos que el partido nos diga que es lo procedente, si seguir esperando o buscar a alguien más.

¿QUÉ MANEJO DIFERENTE HARÍA EN EL TEMA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19?

De la patada todo. Todo haría diferente, primero que nada no dejaría que hubiera escasez de medicamentos en los hospitales. Segundo, no escondería las cifras. Tercero, les daría preparación a las doctores y enfermeros, desgraciadamente donde más vidas se han perdido de médicos y enfermeros del País, es en Baja California. No se vale. Si se hace el comparativo a nivel estatal, con el promedio del País, nosotros tenemos un 50% de deceso más que cualquier otra parte del País.

EN EL TEMA ECONÓMICO, ¿CUÁL ES LA PROPUESTA PARA REACTIVAR LOS DISTINTOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO?. ¿CUÁL SERÍA SU PRIORIDAD EN ESTE TEMA?

Hay que darle apoyos a todas aquellas personas, a todas aquellas mamás que tuvieron que dejar de trabajar, hay que darles nuevamente empleo, hay que procurar que se les dé el empleo, hay que procurar que todas aquellas mamás, que hay muchísimas en Baja California, que se convirtieron en emprendedoras y tuvieron que cerrar su negocio, tengan la oportunidad de volverlo a abrir. Hay que inyectar inversión, pero más que ninguna cosa hay que darles la seguridad en la inversión, que tengan la seguridad que lo que van a invertir van a poder seguir trabajando.

¿CÓMO HA VISTO EL PAPEL DEL GOBIERNO ACTUAL EN BAJA CALIFORNIA, COINCIDE CON ALGUNAS DECISIONES?

Su duración. En los dos años, en eso sí coincido. Qué bueno que nomás fueron dos años.

¿QUÉ OPINA DE LAS DECLARACIONES QUE HA HECHO EL GOBERNADOR SOBRE USTED?

La verdad de las cosas, deveras, deveras, deveras. Híjole, hay que darse cuenta, pobrecito, está loquito. Opino que se vaya buscando un psicólogo, el día que gane, híjole, se va a volver más. Ahora sí que más ‘pior’. El día que me entregue, no sé qué va a hacer. Que se busque un psicólogo o un psiquiatra.

¿CÓMO GOBERNADOR, CON TINUARÍA CON LA EXPROPIACIÓN DEL CLUB CAMPESTRE?

Muchas gracias. El que está loco es él, no yo. Cómo crees, eso le da una inseguridad jurídica a todo mundo, hoy vienen por el Campestre, mañana vienen por el Hipódromo, ya lo dijo Amador también, ya se contagió. Al final de cuentas, mañana vienen por tu casa. Si procede, si progresa, si se hace, haré todo lo posible para que eso, y el Centro de Gobierno, los dos, regresen.

¿QUÉ TAN IMPORTANTE CONSIDERA AL EQUIPO XOLOS PARA ACERCARSE A LAS PERSONAS? VIMOS A DISTINTOS PERSONAJES DEL FÚTBOL EXPRESANDO APOYO HACIA SU CANDIDATURA

El que lleva la relación con eso es Jorgealberto (su hijo), les dice ‘¿Qué crees? Mi papá va para gobernador’, ellos me hicieron el favor de felicitarme y se los agradezco infinitamente. Siempre he llevado muy buena relación, pero el de a deveras es Jorgealberto, él es el que lleva la relación, yo, ya cumplí.

¿QUÉ LE DIRÍA A TODA LA GENTE QUE NO LO CONOCE Y SÓLO HA ESCUCHADO LO QUE SE DICE DE USTED? ALGUNAS COSAS NO MUY BUENAS.

Este soy, he vivido aquí 36 años de mi vida, más que en ninguna otra parte en el mundo. Soy bajacaliforniano, orgullosamente bajacaliforniano. Estoy aquí, lo que se me inventa, es invento, la verdad de las cosas yo no le debo nada a la ley.

¿QUÉ TIENE HANK QUE NO TIENEN LOS OTROS ASPIRANTES A LA GUBERNATURA?

El resultado del 6 de junio, ese ya lo tengo.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL EQUIPO DE LA CAMPAÑA DE JORGE HANK EVENTUALMENTE PODRÍAN INTEGRARSE A SU GABINETE DE GOBIERNO? ¿QUÉ NOMBRES NOS PODRÍA DAR?

Martina.

Jorge Hank

-Postulado por el Partido Encuentro Solidario (PES).

- Estudios: Ingeniero industrial egresado de la Universidad Anáhuac.

-Experiencia: Fue alcalde de Tijuana en 2004, cargo que dejó en 2007 para contender por la gubernatura de Baja California