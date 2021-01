Gobernador no está de acuerdo con sanciones por usar cubrebocas

Tijuana, BC.- El gobernador Jaime Bonilla no publicará en el Periódico Oficial del Estado la reciente medida aprobada por el Cabildo de Tijuana, para aplicar sanciones económicas a quienes no usen cubrebocas, pues dijo no creer en este tipo de medidas, es innecesaria.

Durante su conferencia mañanera, Bonilla Valdés, consideró que el uso de cubrebocas debe ser voluntario.

“Lo hemos platicado muchas veces, nuestra política es que a la población se le respeta, todos saben perfectamente que corremos el mismo riesgo y no estamos de acuerdo en ese tipo de penalidades”, comentó.

El mandatario estatal cuestionó qué es lo que sigue, los van a multar y los van a multar diez veces y ¿qué, van a ir por ellos para encarcelarlos o van a ir por sus propiedades, qué es lo que sigue de esto?, expuso.

Agregó que si después de ello seguiría un toque de queda, por lo que dijo se tiene que convencer a la gente de que se cuide, pues eso es lo que el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) piensa y está de acuerdo con él en que las medidas deben ser voluntarias, pues las coercitivas no funcionan.