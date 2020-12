Gerardo Novelo se registra como aspirante a la Gubernatura de Baja California 

Ciudad de México.-Haciendo uso pleno de sus derechos como militante de Morena y apegado a los lineamientos y estatutos aplicables al partido, el senador Gerardo Novelo Osuna se registró como aspirante a la candidatura por la gubernatura del estado de Baja California.

En conformidad a la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena al proceso de selección de la candidatura para Gobernador(a), se entregaron los documentos y requisitos ante la Comisión Nacional de Elecciones.

"Soy optimista, soy positivo ante esta decisión que se lleve a cabo una encuesta y por ahí me voy respetando la institución y respetando al partido" comentó Gerardo Novelo, sobre que los aspirantes se someterán a una encuesta y/o estudio de opinión realizado por la Comisión de Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a Morena como candidato a la Gubernatura del Estado de Baja California.

Gerardo Novelo puntualizó: "hay que seguir luchando y estar cerca del proyecto de nación, el cual me inspiró de manera personal, yo si he buscado un cambio desde hace muchos años, desde 2005 que he estado comprometido en este proyecto que encabeza el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador".