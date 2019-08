Generan dudas los nuevos parquímetros

TIJUANA.- Los nuevos parquímetros instalados han ocasionado desconcierto entre la población por considerar que los precios son excesivos en comparación con los utilizados anteriormente.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA



En un recorrido en la Zona Centro se detectó que algunos ciudadanos prefieren no pagar y arriesgarse a que les instalen inmovilizador.



Mientras que aquellas personas que paguen en efectivo en el lugar, como mínimo deben depositar seis pesos o la cantidad exacta porque la máquina no da cambio.



En la avenida Miguel Negrete en donde está el parquímetro 0095, la señora Carmen Hernández se dijo preocupada por aquellas personas que no tienen un teléfono moderno, así como por los adultos mayores porque hay solamente un aparato para toda una calle.



“A mí se me hace muy mal, hay personas que apenas pueden caminar, bajan de su carro a equis cosa. Antier un señor en bastón tuvo que caminar hasta acá porque no quería que le pusieran ticket”, declaró.



Estaban mejor con los antiguos aparatos, consideró, porque se depositaba uno o dos pesos para hacer una compra rápida.



“Dicen que si le pones una hora y no la ocupas, te puedes ir a estacionar en otro lugar, pero ¿si no encuentras parking qué? Ya se quedaron con tu dinero y digo, ahorita el dinero no está cayendo del cielo, entonces sí se me hace un abuso”, comentó.



La ciudadana dijo que los encargados de revisar que se cumpla con el pago están muy al pendiente porque constantemente andan revisando las placas de los automovilistas, inclusive querían multar por estar estacionados en zonas donde hacerlo.



Las diferencias

Por su parte, el señor Francisco Álvarez está a favor de la modernización de estos aparatos, sin embargo, le parece caro al argumentar que anteriormente si solo ibas por 10 minutos a un lugar le depositabas dos pesos.



“Ahora no porque tienes miedo a la multa, sobre todo que te van a poner una araña, se me hace un poco injusto la tarifa”, agregó.



Narró que a veces los adultos mayores tienen que caminar mucho porque los espacios para pagar están retirados, cuando antes el parquímetro estaba enfrente de su vehículo.



Espera que el 22 Ayuntamiento de Tijuana tome cartas en el asunto y escuche al ciudadano porque es el que sale más afectado.



Mientras que el joven Sergio, quien labora en una tienda de abarrotes en la calle Décima, aseguró que algunos ciudadanos están confundidos con los parquímetros porque desconocen cuántos espacios abarcan.



Asimismo si los ciudadanos desconocen las placas de su automóvil tienen que regresarse para apuntarlas.



Por lo que muchos prefieren estacionarse una vez que pasó el horario obligatorio que es de las 09:00 hasta las 20:00 horas de lunes a sábado.