Garantizada atención en salud, señala secretario

El compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de garantizar servicios de salud gratuitos a la comunidad migrante que transita en el territorio mexicano es el principal reto para los próximos años de la Secretaría Nacional de Salud, declaró su titular, Jorge Alcocer Varela.

Ayer en su primera visita como titular de la dependencia federal, Alcocer Varela se reunió con los secretarios de salud de la frontera Norte, entre ellos Caleb Cienfuegos Rascón, secretario de Salud de Baja California; y Gudelia Rangel Gómez, secretaria ejecutiva de sección mexicana de la Comisión de Salud Fronteriza México (Csfmeu).

¿Cómo recibió la Secretaría de Salud?

En general he recibido el problema de la migración, que no es reciente, es crónico. En la frontera es una zona muy flexible, cambiante, a veces hay mayor demanda y precisamente en los últimos años se fue incrementado.

Hay una serie de procesos, interacción entre instituciones, cuyo ámbito, inclusive en sus consecuencias rebasa la frontera. En la frontera Sur es por donde los migrantes deciden buscar nuevas oportunidades empujados o alentados porque sus condiciones en sus países no son resueltas, ni en lo económico ni en lo social, toman este camino y después su blanco es llegar a los Estados Unidos.

Actualmente en el territorio mexicano existen 521 mil migrantes, menores y adultos, procedentes principalmente de El Salvador, Honduras, Guatemala y África, quienes recobraron mayor presencia a finales del año pasado y en lo que va de 2019.

¿Para la Secretaría de Salud cuál es el principal reto para atender a la comunidad migrante?

A unas horas de que el Presidente lanzara a nivel nacional e internacional un marco muy claro referente a lo que se establece en nuestras fronteras, sobre todo en la frontera Norte, este marco histórico, conceptual, aportación a la paz de nuestros países y buena convivencia, decidimos que a través de la instancia internacional (Csfmeu) que se ocupa en salud de muchas de las relaciones derivadas no solo del Hemisferio Norte, sino de todo el mundo, en salud estamos preocupados y ocupados en analizar y tener acciones para lograr que estos migrantes tengan un estado de salud en el proceso de este gran fenómeno.

Alcocer Varela dijo que también se buscarán acuerdos de trabajo con Canadá y las ciudades fronterizas de Estados Unidos, en las que se incluyen California, Arizona, Nuevo México y Texas, para el desarrollo de programas de promoción de la salud.

Dada la cantidad de migrantes en el País, garantizó que los servicios médicos en el IMSS, Hospitales Generales y centros de salud pública están garantizados también para los mexicanos.

Estos proyectos es para atender a la comunidad migrante, pero ¿qué hay para los mexicanos? ¿Cómo se estarán mejorando las instituciones como el IMSS o los centros de salud?

Esa es una pregunta de amplitud mayor, pero desde luego relativamente unida a estas acciones. Nosotros vamos a tener una orientación a la política de salud en general y esa política de salud será con un enfoque hacia la familia, hacia comunidad, los sitios en donde se genera o se desarrollan la mayor parte de las necesidades de salud y que se conoce o se relanzó con una presencia internacional que es la atención primaria a la salud para ahí trabajar desde el diagnóstico, la prevención, la educación para cuidar la salud e impulsar el diagnóstico temprano, identificando factores de riesgo, desde luego nutrición, condición de salud mental, sicológicas. No habrá diferencia, desde luego, la calidad y la atención para poder atender lo que a los migrantes les falta en los países de donde vienen.

¿En Baja California las instituciones de han sufrido de varios recortes? ¿Cuándo se acabarán y cuánto será finalmente el presupuesto?

Recojo en su pregunta algo que vale la pena aclarar: No ha habido recortes en salud. Ha habido ajustes, que no estoy jugando con palabras. Son ajustes en el diseño y en la educación de un presupuesto. Estamos trabajando para que este presupuesto rinda más, que se utilice con eficiencia, eficacia y no con fugas, entre ellas las derivadas de la corrupción y de un crecimiento muy desordenado de las instancias que se ocupan de los gastos que se ocupan de la operación la Secretaría de Salud.

En la readecuación de esto, sí ha habido necesidad de ser estrictos, de revisar en qué se está gastando y en acciones hubo dudas de que se estaba haciendo una reducción, pero no se estaba tratando esa parte del proyecto para buscar esa eficiencia. Puede y sí los hay recortes en algunas instancias que son secundarias, pero en opinión no solo de la Secretaría de Salud sino de la presidencia y de todo el gobierno de nuestro País, no se debe, no se puede y no se autoriza ningún cambio de presupuesto en salud y en educación, que son baluartes para sostener y fundamentar el desarrollo del ser humano.

En este sentido, ¿también es la situación de los medicamentos?

Sí, son las necesidades de trabajar y tener gratuidad en los medicamentos y desde luego en los servicios de salud que la población reclama y que por ello votó por ese cambio y esa transformación en la cual estamos los funcionarios comprometidos.

¿Habrá una licitación?

Está en camino, está por sacarse adelante. Esta es una licitación que se vuelve internacional, están bienvenidas las instancias que en el proceso transparente y en el proceso como debe ser ligado a la reglamentación, sin excepción, deben participar todo y desde luego van a tener preferencia aquellas compañías que tengan una entrega de los insumos de calidad y adecuados a los que se solicitan las necesidades. Este es un trabajo que se está conduciendo la Secretaría de Hacienda.

En Hermosillo se tiene proyecto un Hospital General, ¿ya se tiene la fecha y los recursos que se van a invertir para este proyecto?

Tenemos un estudio de varios meses, en el cual se ha podido identificar y hacer un diagnóstico de aquellas instancias tanto centros de salud como hospitales que no están funcionando desde uno a 14 años, por lo cual aunque moleste y desde luego no se puede aceptar por alguna población, se han abandonado y estas las ven y los medios cada rato se rato estuvieron señalando ejemplos. Y este es un ejemplo más, todos ellos son realidades que se analizan, ven qué tienen de cumplimiento, de certificaciones, qué garantía hay de que se pueda terminar. Cuál es el gasto y a quién corresponde darlo en los tres ámbitos: Estructura segura, adecuada para las necesidades, no es construir un hospital de 100 camas para una población que no requerirá de 10, o al revés.

Ese es un trabajo centrado en una decisión diagnostica precisa, después ya la estructura tiene que estar equipada y al 100% de acuerdo al tipo de hospital. Finalmente y lo más importante, tiene que tener un personal adecuado para las necesidades y el tipo de hospital. Todo este camino se tiene que cumplir y si no se suspende la obra hasta que no se reviertan las cuestiones que se le están solicitando. Este proceso se ha dado en bastantes número de unidades, 140, 180, que están en un proceso dinámico, que permite que una docena puedan ser inauguradas y posteriormente en el siguiente año se complementará de acuerdo al seguimiento y acceso que se permita, no es por acceso burocrático o por decisión unilateral.

BUSCARÁN APOYO INTERNACIONALES

El director general de Relaciones Internacionales de la Secretaría, Alejandro Svarch, informó que buscarán apoyo con otros países y ciudades fronterizas de Estados Unidos para garantizar la salud a los migrantes sin importar su nacionalidad.

Recientemente, en Tabasco se trabajó con la delegación de Dinamarca para dirigir las políticas sanitarias, con el fin de reforzar la capacidad de respuesta del Estado y que los servicios médicos públicos sean gratuitos.

¿Para la secretaría de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Salud cuáles serán los retos para atender a los migrantes?

El doctor Jorge Alcocer Varela nos ha dado la instrucción desde el primer día del nuevo gobierno de tener una preocupación especial con el tema de los migrantes y garantizar la salud de la población en el continuo migratorio. Hemos hecho un intenso trabajo para poder garantizar el servicio de salud a la población migrante que como sabemos pertenece a una población vulnerable”, respondió Svarch.

¿Qué necesidades has detectado en los migrantes?

La población de los migrantes no condiciona un riesgo, pero sí es una población vulnerable. El señor presidente recordaba que de los 521 mil migrantes, cerca de un tercio han sido niñas, niños y adolescentes, y 43 mil de ellos han viajado solos. La secretaría de salud ha tratado este tema y el reto más importante es garantizar la salud y el acceso a toda la migración migrante que lo requiera.

Apoyo de EU

La Secretaría de Salud también buscará acuerdos de trabajo con Canadá y las ciudades fronterizas de Estados Unidos, en las que se incluyen California, Arizona, Nuevo México y Texas, para el desarrollo de programas de promoción de la salud.