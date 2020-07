Gané 2 mil dólares en casino: Bonilla

Tijuana, BC.- En referencia al video que circuló en redes sociales donde se ve al gobernador en un casino de Estados Unidos, el ejecutivo estatal, Jaime Bonilla Valdez, confirmó que eso fue hace dos semanas.

En la conferencia matutina, reconoció que acudió al casino Barona en el vecino país para celebrar el aniversario de su matrimonio y sus cumpleaños, en donde ganó 2 mil dólares.

“Me fue muy bien, gané poco más de 2 mil dólares, y no solo yo a mi esposa también ganó un jackpot”, declaró en la mañanera.

Dijo que al ser un personaje público cualquier acción que realice será criticada especialmente por sus opositores especialmente los “hipócritas” de la derecha y los “lambiscones” de la izquierda extrema.

Sin embargo, aseguró que en ningún momento se ocultó y traía en todo momento una careta para evitar contagios de Covid-19.

“Los paparazis están por todas partes, luego te ven alguna parte y hasta se te pegan para ver a dónde vas ir, yo no me escondo porque no tengo nada que esconder”, expresó.

Aseguró que al tener visa puede cruzar al vecino país sin ningún problema, no como el empresario y ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, quien no puede hacerlo.

Por lo que se tuvo que construir un casino para poder jugar, pero reiteró que a cambio de él, si puede cruzar para hacerlo.