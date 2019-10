Gana tijuanense concurso internacional de ciencia

El científico tijuanense Óscar Alfredo Reyes Espinosa ganó representando México la medalla de oro en la feria internacional de ciencia en Asunción, Paraguay, en la categoría universitaria de ingeniería y tecnológica.

“Era lo mejor que tenía cada país para entregar y tuve el honor junto con mi equipo de ganar el primer lugar contra todos ellos, fue fantástico” dijo Óscar en entrevista en las instalaciones de FRONTERA.

Cabe señalar que hasta un día antes del certamen completó el recurso para viajar y es que mientras los otros equipos fueron completos, con viáticos y mejores stands, Óscar tuvo que viajar solo, sin su profesora Alma Lidia Medina y su compañera Natalia Rendón con quienes inició el proyecto en la preparatoria Cbtis 155.

El joven pidió apoyo en muchas partes, tocó puertas de empresas y gobiernos para gestionar los recursos necesarios e incluso una compañía ecológica llamada Ewally organizó una rifa para ayudarlo.

Pero a pesar de su destacada participación en concursos nacionales e internacionales, Óscar Alfredo sigue sin recibir el impulso para desarrollar su proyecto, un prototipo que mide la glucosa, el ritmo cardiaco y el oxigeno a través del contacto con la piel y una aplicación (app) que con un algoritmo predice hasta 62 enfermedades.

“Quiero en sí que se use el proyecto, que no sea nada más fue a tal lugar o ganó tal premio y ya, es muy poco, para lo que se hace un proyecto es para que se use, sino no tiene objetivo hacerlo” declaró el ahora estudiante del Tec de Tijuana.

Óscar quiere mejorar el prototipo con dos censores que ayuden a predecir cáncer, luego seguiría la etapa de miniaturización y finalmente la producción del dispositivo.

Mientras que en México invierte la mayor parte de su tiempo buscando apoyos para continuar con el proyecto, en el extranjero ha recibido propuestas para su desarrollo, sin embargo, quiere que sea la última opción porque su intención es que el dispositivo esté al alcance de todos en nuestro país.

“Siete propuestas me han hecho en países diferentes, incluido ahorita que fui a Paraguay, me han dicho si te vienes para acá nosotros te ayudamos con todo, pero lo que quiero es hacerlo para que yo sepa a quién va a ir dirigido” agregó Reyes Espinosa.

El propósito es que el invento se use para evitar muertes como la de su padre hace unos años, hecho que lo motivó a crear este prototipo y que lo ha llevado a ganar concursos internacionales representando a México.