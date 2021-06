Gana mexicalense Premio Nacional de Poesía Tijuana 2021

Tijuana, BC.- Por fallo unánime del jurado calificador, la obra Correo del fin del mundo: poemas en motocicleta, del poeta y abogado cachanilla Carlos Alberto Rodríguez Delgadillo, resultó ganadora del Premio Nacional de Poesía Tijuana 2021, convocado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) de Tijuana.

La presidenta municipal, Karla Patricia Ruiz Macfarland, a nombre del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, dio la buena nueva al triunfador y fue la primera en felicitarlo, a través de una charla telefónica este 24 de junio.

La primera edil destacó el orgullo que representa para los bajacalifornianos el que la edición 2021 del Premio Nacional de Poesía Tijuana quede en manos de un autor originario de la entidad, alguien que además logró combinar su amor por el Derecho y la Literatura.

Estamos muy orgullosos de que sea un bajacaliforniano el que este año haya ganado el premio. Tus poemas me encantaron y me encanta aparte que eres abogado. Vengo de una familia de abogados y siento que todos los abogados tienen un talento de repente oculto, y que no lo explotan al cien. Me encanta que puedas trabajar esas dos áreas “.