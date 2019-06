GN a controlar flujo migrante en el Sur: Ponce

Luego del acuerdo entre México y Estados Unidos para controlar el flujo migratorio a cambio de evitar aranceles, es importante la organización en el país para atender la migración, declaró Geraldine Ponce.



La Diputada Federal por Nayarit reconoció el problema que se vivió en 2018 en Tijuana con la llegada de caravanas migrantes.



“Ahora con este acuerdo una de las acciones a tomar es que 6 mil elementos de la Guardia Nacional estarán ubicados en la frontera Sur para controlar el flujo y por ahí comenzar”, dijo.



La legisladora mencionó que se deben hacer compromisos por parte de Estados Unidos y de México para facilitar procesos migratorios.



Con relación a la reciente polémica que la involucró en una supuesta escena de celos con la esposa de Andrés Manuel López Obrador, indicó que no le ha afectado.



“Me he dado cuenta del apoyo de mis verdaderos amigos y mi familia, esta situación no me detiene ni me hace sentir mal, sigo trabajando y he estado enfocada”, señaló.



Dijo que el Presidente sabe que hay una buena relación porque son compañeros de lucha, que en ella tiene una amiga y de ahí no hay nada más, añadió que él y su esposa tienen todo su respeto.