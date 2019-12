Frenan permisos de construcción para condominio

La autoridad municipal no otorgará ningún permiso para el uso de la rampa al edificio que se encuentra en el Centro Escolar Agua Caliente hasta que lleguen a un acuerdo.

Ayer el presidente municipal, Arturo González Cruz, aseguró que en la zona no se hará ningún movimiento hasta que vean una posible solución con el uso de la rampa, ya que padres de familia temen que esto provoque un accidente con los estudiantes de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas.

Aclaró que hasta el momento la empresa inmobiliaria no cuenta con los permisos para que puedan hacer uso de la rampa para entrada y salida de vehículos.

“Le falta alguna documentación al desarrollador, se que el gobierno anterior de alguna manera, no quiero especular de cómo, le otorgó unos permisos de construcción que afectó a la rampa escolar, que es una rampa peatonal”, declaró.

Por lo que reiteró que espera las autoridades escolares y la mencionada empresa puedan llegar a un consenso, pero este siempre viendo por la seguridad de los estudiantes.

“En caso de que lleguen a ese consenso pues ya no tendríamos nosotros impedimento, pero mientras no haya consenso no hay nada”, agregó.