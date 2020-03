Foto del recuerdo casi le cuesta la vida a turista

Dos elementos de la división de rescate acuático de Bomberos salvaron a una persona de ahogarse en Playas de Tijuana ayer en la mañana.

A las 10:40 horas, los salvavidas recibieron el reporte de un hombre que pedía ayuda en la playa, a unos metros del muro fronterizo.

“Una persona estaba pegado a la línea y no podía salir, es un bañista, dijo que no intentó cruzar a Estados Unidos ni nada, simplemente cayó en un hoyo de pronto, fue arrastrado por la corriente y ya no pudo salir, no alcanzó el banco de arena”, apuntó Juan Ramón Orozco, uno de los encargados de la atención.

Tras localizar al hombre, el rescatista y su compañero, Octavio Ramírez, iniciaron con las maniobras correspondientes para rescatarlo.

Al alcanzarlo, se vieron en la necesidad de sacarlo por el lado estadounidense, y ya en la arena, un elemento de la Border Patrol los escoltó hasta la puerta del Parque de la Amistad.

“La corriente lo arrastró, la corriente litoral está fuerte hacia el lado Norte, fue lo que lo aventó hacia Estados Unidos y fue lo que nos favoreció a nosotros para alcanzarlo; afortunadamente el bañista solo tuvo unas raspaduras en el pecho, pero salió consciente y orientado, no pasó a mayores”, añadió Orozco.

‘Ya no pude salir’

El hombre rescatado fue identificado como Willian Martínez Silva, originario de Ciudad de México, quien explicó que se metió al mar para poder tomarse una foto a un costado del muro, sin embargo, no pensó que la corriente en Playas de Tijuana fuera tan fuerte.

“Venimos a una pelea de box y simplemente quisimos venir a tomarnos la foto aquí, vinimos de la Ciudad de México, me sentí bien Juan Camaney, terminé siendo un Cantinflas”, detalló.

Tras su rescate, Martínez Silva fue atendido por raspones en distintas partes del cuerpo, provocados cuando trató de aferrarse al muro.

“Ya estando ahí en el agua ya no pude, se ve tranquilo pero ya no pude salir, no pude brincar las olas, me dijeron que se cruzaba del otro lado me iban a meter a la cárcel la migra; me quería regresar y ya no pude, cuando vi los tubos me abracé de las almejas y me arañé todo”, agregó.