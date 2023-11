Forman migrantes cuatro campamentos en la garita de TJ-SY 

Tijuana BC.- A pesar de que las autoridades los disuaden, existen cuatro campamentos de migrantes en la garita peatonal y vehicular de Tijuana- San Ysidro, quienes buscan el asilo humanitario de Estados Unidos debido a que huyen de la violencia de Michoacán y Guerrero.

Son más de 100 personas las que se encuentran en esos grupos, el primero de ellos se ve cerca de la Estación del SITT, donde anteriormente acamparon los migrantes de Ucrania, el otro campamento está en una de las jardineras de los puestos de artesanías y los otros dos campamentos están en los extremos del puente peatonal de dicha garita.

'Miroslava', nombre ficticio por seguridad, platicó que este lunes cumplieron 16 días de vivir al intemperie buscando acercarse a los agentes de CBP para que les permita ingresar a Estados Unidos y obtener el asilo.

Víctimas de la violencia

Sin embargo, el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) ni la Guardia Nacional (GN) les prohíbe acercarse a ellos ni deambular en las puertas de entrada a USA.

"No es fácil andar por acá, pero por lo menos no estamos en la violencia, se siente feo porque no tenemos cosas ni nada", expresó 'Miroslava'.

Junto con su familia salió por voluntad propia de un albergue de Tijuana y decidieron establecerse en la garita porque el rumor entre los migrantes es que sin la cita de CBP One es fácil cruzar a la Unión Americana por ser víctimas de la violencia.

Dan esperanza

"Los (policías) de este lado (de Tijuana) nos sacan, pero los de allá (Estados Unidos) nos dan esperanza", aseguró la migrante.

Por su parte, la señora Isabella, originaria de El Salvador, también deambuló por la garita, pero ella con el propósito de conocer la zona de El Chaparral, en donde fue citada el 17 de noviembre por el gobierno estadounindese para iniciar formalmente el trámite del asilo humanitario.

Conseguir la cita le tomó tres meses y viarias estancias en Costa Rica, Chiapas y Tijuana, en donde la esperanza fue su único consuelo y motivación para evitar ingresar a Estados Unidos de manera ilegal.

Tiempo de espera

Isabella detalló que antes en 15 días se obtenía una cita de CBP One, pero actualmente el tiempo de espera de por lo menos tres meses.

"El hacer el registro no es complicado porque la verdad uno mismo lo hacen, pero algunos corren con suerte que les cae (la cita) antes, he visto que a algunos les cae a los 17 días, de un día para otro, hacen el registro y les cae al dia siguiente. Todo es cuestion de suerte y tener fe", explicó.

Y al ver a otros migrantes que están desesperados por no ser atendidos por Estados Unidos, les aconsejó aceptar la ayuda de los albergues por seguridad.

"Aquí están mal ubicados, la verdad, deberían ir a esperar a un albergue y tener paciencia, calma, fe, porque de que sale sal. Aquí se arriesga mucho en la gente", advirtió la salvadoreña.